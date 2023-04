ZALAEGERSZEGI HÍREK

Nagykövetek látogattak a járműipari tesztpályára

Európa legkorszerűbb járműipari tesztpályáján, a zalaegerszegi ZalaZONE-on látta vendégül az európai uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteit a győri Széchenyi István Egyetem – írja a zaol.hu. Az eseményen az egyetem bemutatta, hogy a modern infrastruktúra milyen jövőbe mutató kutatásokhoz és fejlesztésekhez járul hozzá. Ebben a félévben Svédország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki pozícióját. A skandináv állam magyarországi nagykövetsége ebből az alkalomból szervezett találkozót a tagállamok budapesti nagyköveteinek. A programot a Széchenyi István Egyetem kezdeményezésére Zalaegerszegen, a ZalaZONE-on tartották. Az eseményen – amelyen húsz nagykövetség képviseltette magát – Dag Hartelius, Svédország nagykövete hangsúlyozta: a ZalaZONE-on az innováció, a zöldközlekedés, a digitalizáció és az okosvárosok terén az élvonalba tartozó példáknak lehetnek tanúi.

Munkahelyi egészségdélután a kormányhivatalban

Vércukor- és vérnyomásmérés, testzsírszázalék-, CO-mérés dohányosoknak. Többek között ezen szűrések igénybevételére is mód nyílt a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által szervezett munkahelyi egészségdélutánon, amelyet szerdán tartottak a zalaegerszegi megyeházán – tájékoztat a Zalai Hírlap. A 2023-ban indult rendezvénysorozat második alkalommal a kormányhivatal egerszegi központjában dolgozók számára kínált lehetőséget arra, hogy időt takarítva meg, a munkahelyükön fordíthassak figyelmet az egészségük megőrzésére. Az egészségdélutánon részt vett dr. Sifter Rózsa főispán, a Zala Vármegyei Kormányhivatal vezetője is.

Bemutatták a Pannon Tükör kulturális és művészeti folyóirat 2023-as első számát

Szerdán délután a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban találkozhatott a közönség a 28. évfolyamában járó Pannon Tükör szerkesztőivel, szerzőivel, akik az idei év első lapszámának tartalmával ismertették meg az érdeklődőket – olvasható a Zalai Hírlapban. Dr. Gyimesi Endre, a lap kiadásáért felelős Pannon Írók Társasága elnöke köszöntötte az résztvevőket, aki a támogatóknak is köszönetet mondott, amikor vázolta a nehéz körülmények között is napvilágot látott periodika helyzetét. A lap ugyanis a megszokott küllemtől eltérően szerényebb terjedelemben, kisebb formátumban jelent meg. A nyomda- és papírköltségek emelkedése miatt kényszerültek erre a szerkesztők, remélve, hogy átmeneti állapotról van szó. A minőségről így sem mondtak le, noha néhány rovat most kimaradt, de a szépirodalom és a helytörténet a testvérmúzsákkal együtt továbbra is megtalálható. Erről Bubits Tünde főszerkesztő szólt, amikor az első szám szerkezetébe avatta a jelenlévőket.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Termelői piac nyílik Nagykanizsán két tér találkozásánál

Minden hónap második csütörtökén szabadtéri termelői piac nyílik az Eötvös és a Széchenyi tér találkozásánál. Az első alkalmat várhatóan május 11-én tartják, melyre az őstermelők a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. ismert elérhetőségein regisztrálhatnak – olvasható a Zalai Hírlapban. Szabó István, a városüzemeltető cég vezérigazgatója elmondta: a belvárosi "Zöld város, zöld Nagykanizsa" projekt elemei között szerepelt az Eötvös és a Széchenyi tér felújítása. Az Eötvös tér rekonstrukciója kapcsán egy pályázati előírásnak kell megfelelni, miszerint valamiféle gazdasági tevékenységgel kell megtölteni a felújított teret. A közgyűlés döntött arról, hogy ez egy önkormányzati szervezésű termelői piac legyen. Helybiztosítási díjat nem kérnek, az önkormányzat viszont úgy döntött, hogy alkalmanként a két négyzetméteres árusító asztalon 3000 forintos bérleti díj ellenében lehet kínálni a portékákat.

Kupakképépítő versenyt szerveztek az emberszeretet világnapjára

Az idén nagyszombat, vagyis április 8-a az emberszeretet világnapja is. A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ ez alkalomból arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki egy kicsivel több időt szenteljen az embertársai problémáira, hallgassák meg őket, ha hozzájuk fordulnak segítségért, és legyenek türelmesebbek a körülöttünk lévő világgal – írja a zaol.hu. Ehhez a naphoz kupakképépítő versennyel csatlakozott a központ. A pályaművek kiállításának megnyitóját és az ünnepélyes díjátadást április 14-én, pénteken 10 órakor tartják a Hevesi Sándor Művelődési Központban.

Danicser Anita két éremmel térhetett haza Lengyelországból

Újabb erőemelő versenyen vett részt a nagykanizsai Danicser Anita, ráadásul Lengyelországban járt Siedlce városában, ahol az XPC szervezet (Extreme Powerlifting Coalition) Európa-bajnokságán állt rajthoz. Danicser Anita beszámolójában elmondta, hogy ez egy amerikai szervezet, és még soha nem indult az XPC versenyein, egészen eddig. Ezúttal is a felhúzás versenyszámra összpontosított, s ahogy elmondta, bár nagyon hosszú volt az út, de megérte számára. Az első gyakorlata RAW felhúzásban mindjárt Európa-csúcs lett, majd a második és a harmadik is. Méghozzá a Masters női 40-49 éves korosztályban a +90 kg-ban, aminek a vége 155 kg lett. Ezt követően a nyílt (Open) számban is indult: ott szintén 155 kg-ig jutott, amivel az ezüstérmet szerezte meg – írja a Zalai Hírlap.

KESZTHELYI HÍREK

A Hévíz Quartett műsorával a húsvétra hangolta a publikumot

Folytatva az évtizedes komolyzenei hangversenysorozatot, ezúttal a Hévíz Quartett lépett fel a fürdőváros protestáns templomában. A zenei élmény a húsvéti készületet szolgálta – olvasható a Zalai Hírlapban. Pekár Zsuzsanna, Holczerné Szabó Ágnes, Laborfalvi Lászlóné és Balázs Árpádné egy évtizede kezdett közösen játszani. Akkoriban mind a négyen a hévízi zeneiskolában tanítottak, és gyakran muzsikáltak különféle formációkban. A mostani koncert első részében a tavaszt köszöntötte a Hévíz Quartett, majd a húsvéti készület jegyében egyházi művek is műsorra kerültek. Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor kijelentette: e koncertsorozatot az egész város javára, a vendégeknek és a helyieknek, a protestáns templom három gyülekezetének szervezik.

A gyerekeket sok ajándék s egy nyuszi is várta a parókia kertjében

Virágvasárnapon kézművesprogram és számos meglepetés várta a fiatalokat a református gyermek-istentiszteleten a hévízi parókia nagytermében, ahol még egy élő nyuszival is találkozhattak - írja a zaol.hu. A gyermek-istentiszteletek sora húsvét után folytatódik, s ekkortól elkezdődik a felkészülés a gyülekezet hagyományos anyák napi ünnepére, amelyen a fiatalok verseket, zeneműveket, énekeket adnak elő. S ahogy halad az idő, az ifjak már hangolódhatnak a hagyományos nyári hittantáborra is, amelyet ezúttal június utolsó hetében rendeznek.

Oltótechnikák bemutatása és sonkavásár is várta a látogatókat a gyenesdiási piacon

Ahogyan 14 éve minden tavasszal, idén is megnyitotta kapuit a gyenesdiási hal- és termelői piac, amely sok turistavonzó rendezvény helyszíne – tájékoztat a Zalai Hírlap. Előbb a helyi óvodások tavaszköszöntő műsorát figyelte a vendégek videokamerákkal és fényképezőgépekkel bőségesen felszerelkezett hada, majd Kerekes Zoltán, a nyugat-balatoni „kistigrisek” plébánosa megáldotta az oltóvesszőket. Később Partics Gyula, a cserszegtomaji tündérkert-mozgalom alapítója oltástechnikákat mutatott be, a Szezon Kosár Bevásárló Közösség pedig helyi termék- és sonkavásárral hívogatta az érdeklődőket, emellett lehetett tavaszi fűszernövényeket és magokat is vásárolni. Megnyitójában Gál Lajos polgármester arról beszélt: a piacnyitással együtt Gyümölcsoltó Boldogasszonyt is ünneplik. Mostantól hétvégente programok várják itt a vendégeket, pünkösdtől pedig naponta kinyit a piac, amely éppoly’ vonzó a látogatók körében, akárcsak a Balaton és a Keszthelyi-hegység.