Ennek a követelésnek a támogatására aláírásgyűjtésbe kezdett vármegyeszerte a Mi Hazánk Mozgalom, erről tartott tájékoztatót pénteken a zalaegerszegi vásárcsarnoknál Kiss Ferenc, a párt zalai elnöke. Mint emlékeztetett rá, a 2020-ban hozott rendelet értelmében a kutakat be kell jelenteni, a 80 méternél mélyebbeket kötelező engedélyeztetni 2028 végi határidővel. Ez változott meg 50 méteres mélységre és ez év végi időpontra. A bejelentés elmulasztása 300 ezer forint bírságot von maga után, az engedélyeztetés pedig 100-200 ezer forintba kerül. A Mi Hazánk véleménye szerint ez 200 ezernél több háztartást, gazdálkodót érint hátrányosan, ez majd megnöveli a mezőgazdasági termelés költségeit, ami meg fog jelenni az élelmiszerek árában is. A kormány nem teljesíti vízgazdálkodási kötelezettségét, nem épít víztározókat, öntözőrendszereket, ehelyett ily módon igyekszik a vízbázist védeni és megsarcolni a talajvizet használó fúrt, ásott kutak tulajdonosait, tette hozzá.

A tájékoztatón kitért arra is, hogy tervezik a lakossági észrevételek összegyűjtését az új zalaegerszegi buszmenetrenddel kapcsolatban.