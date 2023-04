A program ünnepélyes felvonulással és díszszemlével kezdődött, ezt követte a szentelési ceremónia, amit Páli Zoltán plébános végzett el. A szentelést követően elsőként Gyarmati Antal polgármester szólt a jelenlévőkhöz. Kiemelte: a zászlók már évezredekkel ezelőtt egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg, ezért is döntött úgy még tavaly a helyi önkormányzat, hogy zászlót adományoz a már 1885-ben létrejött, majd több névváltozáson is átesett egyesületnek.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője – aki a város polgármesterével együtt a rendezvény fővédnöke is volt – többek közt arról beszélt, hogy a zászlószentelés során tiszteletüket fejezik ki mindazok előtt, akik az elmúlt közel 150 évben önként vállalták az élet- és vagyonvédelmet, annak érdekében, hogy a helyi lakosok biztonságban érezhessék magukat. Dénes Károly tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség megbízott vezetője a hivatásos állomány és a zalalövői önkéntesek közötti kapcsolatot méltatta, úgy fogalmazott: az általa vezetett kirendeltség tűzoltói partnerként tekintenek a zalalövői szervezetre.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az egyesület történetét részletesen Novák Ambrus elnök ismertette. Ennek során kitért arra is, hogy 1925-ben volt már egy zászlószentelési ünnepség – az akkori lobogójukat Veér Vilmos plébános, az egyesület akkori elnöke áldotta meg –, ám az a jelkép idők folyamán sajnálatos módon eltűnt, sorsát nem ismerik. Az önkormányzattól tavaly kapott zászlót ezért is tartják nagy becsben, hiszen az többek közt a közel másfél évtizedes múltra, továbbá az idők során elhunyt tűzoltó bajtársakra is emlékezteti őket. Az egyesületi elnök emellett szólt arról is, hogy a jelenlegi létszámuk 22 fő, illetve van 12 ifjúsági korú tagjuk is, ez utóbbi az utánpótlásnevelés miatt kiemelten fontos. Évente 20-25 éles bevetésen vesznek részt, a körmendi hivatásos állományt támogatva, mentőcsoportjuk pedig a zalaegerszegi katasztrófavédelmi igazgatóság irányítása alá tartozik.

A megáldott zászlóra az első díszszalagot a zászlóanya, Lukács Andrea és férje, Srágli Ferenc rendőr főtörzszászlós kötötték fel, őket Josef Mandl követte, aki patrónusként támogatta az ünnepséget. Mások – köztük a szónokok – mellett feleségével közösen szalagot kötött a zászlóra az egyesület alapítójának és első elnökének Thassy Imrének dédunokája, Thassy Miklós is.