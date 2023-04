Mint elmondta, a telepítésre Szecsődi Dániel és Lehoczki Eszter bezerédi birtokán került sor. A pár hat évvel ezelőtt költözött az aprócska zsákfaluba

„Közel egy évig jártuk az országot, hogy rátaláljunk a számunkra megfelelő birtokra. Mindketten környezetvédelmi technikusi és településfejlesztési végzettséggel rendelkezünk; dolgoztunk hazai, illetve külföldi farmokon, állattenyésztő telepeken. Rengeteg tapasztalatot szereztünk a nagyüzemi állattartás területén, de azt is tudtuk, hogy a saját birtokunkon természetközelibb életformát és működési formát szeretnénk megvalósítani. Számos szempontot figyelembe vettünk a terület keresése során: ilyen volt például a csapadék mennyisége és eloszlása, a település biztonsága, a szép természeti környezet, és a fejlesztési lehetőségek. Végül hosszas keresgélés után Bezerédre esett a választásunk: öthektáros területtel indítottuk a gazdaságunkat, amihez tavaly még hozzácsatoltunk tizenkét hektárt. Őshonos, kárpáti borzderes marhákat legeltetünk, ezen kívül vannak kecskéink, sertések és tyúkok. Az állatokat szabad ég alatt tartjuk, villanypásztor és kutyák őrzik a biztonságukat. Fontos számunkra a természet védelme, amit a korábban kihelyezett 28 madárodú, közte egy 6 méteres oszlopon álló, gyöngybagoly költőláda telepítésével is segíteni szerettünk volna. Ezért is vágtunk bele nagy örömmel a 10 Millió Fa Alapítvánnyal közösen a fás-legelő kialakításába.” – mondta Szecsődi Dániel.

Az állatállomány nagyobb része kárpáti borzderes marha

Fotós: Dr. Aszalós Réka

– Őshonos fafajokat és cserjéket ültettünk: kocsánytalan tölgyet és csertölgyet, illetve elegy faként mezei szilt, vadkörtét, vadalmát, rezgő nyárt, valamint kökényt, galagonyát és vörösgyűrűs somot – mondta Bozzay Balázs erdésztechnikus, faápoló szakmérnök, a 10 Millió Fa Alapítvány egyik szakértője. – Az ültetés első ütemében a kerítés mellett kialakított négy méteres sáv feladata lesz, hogy megfogja a szelet, illetve segítse a lehulló csapadék jobb megőrzését. Jól látszik, hogy a mára ugyan már gyepesedett egykori szántón a szél és a víz lehordta a talaj felső termőrétegét. A fásítás egyszerre segít az erózió csökkentésében, a lehulló csapadék jobb megtartásában, a talajélet helyreállításában és az állat- és növényfajok és ezek társulásai számára az élőhelyek helyreállításában. Az erdősávok által megfogott, lassabban elfolyó csapadék és a kiegyenlítettebb, párásabb mikroklíma az itt legelő állatok trágyájával együtt a mainál jobb környezetet fog biztosítani mind a gazdálkodáshoz, mind a természetvédelmi értékek megőrzéséhez. A későbbi ültetési ütemek során még telepítendő további facsoportokkal együtt ez a terület magasabb biodiverzitású és az egyre szélsőségesebb időjárási hatásoknak is jobban ellenálló lesz, mint az intenzíven használt legelők. Mindemellett a fák és az idővel feljavuló talajban megkötött humusz jelentősen hozzájárul a CO2 megkötéshez. Így lehet Bezerédről akár Budapesten élők számára is hozzájárulni az élhető világ megőrzéséhez.

A nagyjából tizenöt-húsz főből álló önkéntes csapat – egy részük lelkes helybéli, mások messzebbről érkező érdeklődők – ékásóval és gödörásóval kiásott kis gödrökbe helyezte bele a csemetéket.

A gyönyörű zalai tájban még a munka is öröm

Fotós: Dr. Aszalós Réka

– Az egyre gyakoribb aszályok idején azzal adunk több esélyt a csemetéknek a megmaradásra és a gyorsabb növekedésre, hogy a töveik köré kis kartonlapokat, majd arra széna-, szalma mulcsot teszünk. Ez visszaszorítja az első évben a gyomok növekedését, csökkenti a talajnedvesség elpárolgását, míg szerkezetük miatt nem akadályozza a lehulló csapadék beszivárgását, sőt, javítja a talaj szerkezetét így elősegíti a takarás alatti talaj vízfelvevő képességét – magyarázta Bozzay Balázs.

A munka – bár kemény fizikai megpróbáltatás – mégsem feltétlen érződik munkának. „Közösségben ültetni igazi élmény”, mondja Antal Erika, az egyik önkéntes, aki Nagykanizsáról érkezett. “Egymást buzdítjuk, ugyanakkor az ékásóval való munkának van valami meditatív jellege is, ami közben teljesen belefeledkezem a tájba, a madárcsicsergésbe.” Nem is csoda, a birtokot körülvevő zöldellő zalai dombok pazar látványt nyújtanak így április elején.

– A 10 millió Fa országos közösség elsődleges célja természetesen az 1 fő - 1 fa elvén minden magyarországi lakossal és lakos nevében elültetni legkevesebb egy fát – mondta Bojár Iván András, alapító, a közösség vezetője. – Épp az ilyen ültetések mutatják meg igazán, hogy az ültetéseken túl az emberek közötti egyenrangú és együttműködő, segítő kapcsolatok megteremtése is legalább ennyire fontos számunkra. Ezen az ültetésünkön már több olyan önkéntest is köszönthettünk, akikkel akár az ország túlsó végén bonyolított ültetéseink valamelyikén már volt szerencsénk találkozni.