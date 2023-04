Innovatív törekvések a pacsai iskolában

Mindennapi tevékenységüket segítik, iskolai közösségük tanulmányi munkáját támogatják az intézmény életében megvalósuló fejlesztések, újítások - tájékoztatta a Zalai Hírlapot a digitális témahét kapcsán Pálos Henrietta, a pacsai Általános Iskola igazgatója. A nevelőtestület haladó szellemisége meghatározó, hangsúlyozta az igazgató, a modern pedagógia eredményeire épülő módszertan alkalmazására törekszik. A tanórai foglalkozások alkalmával a kompetenciaalapú oktatás elvei mentén szerveződik a tanítási folyamat. Tanítványaik eredményes munkája érdekében differenciáltan, változatos eszközhasználattal valósulnak meg a tanórák. A kooperatív tanulás elemei átszövik a tanórák rendszerét, ezáltal biztosítva a pacsai diákok számára az élményközpontúságot. A világ erőteljesen digitalizálódik, a diákok sok mindenre képesek ebben a rendszerben, többségében kompetensek az e-világban való tájékozódásra. Számukra motiváló a digitális eszközök használata a tanulás során. Fontos tehát, hogy kihasználják az aktivitásukat, egyre nagyobb százalékban hasznosítsák e téren szerzett tapasztalataikat az oktatási folyamatban. A tanórák alkalmával akár az óra folyamatába ágyazva, akár házi feladatokkal motiválják a gyermeket az infokommunikációs eszközök használatával, hiszen szívesen fedezik fel a világháló adta lehetőségeket.

Petriventére látogattak a zalai horvát fiatalok

A nagyböjti időben a zalai horvát fiatalokat gyalogos zarándoklatra hívta Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és Stipan Blažetin Horvát Művelődési Intézet. A horvát nyelvet oktató általános iskolák közül ezúttal a borsfai és tótszerdahelyi tanulók ismerkedhettek meg Petrivente, illetve a kápolna történetével, érdekességeivel – tájékoztat a zaol.hu. A gyalogos zarándoklat a falu szélénél kezdődött és a Nagyboldogasszonyi kápolnánál ért véget. Útközben horvát nyelvű imáktól, s egyházi énekektől volt hangos a település Kossuth utcája. Ezután következtek a középiskolások. A tinédzserek a "Kifeszített Szivárvány " imacsoport kezdeményezéséhez csatlakozva közel 10 kilométert tettek meg a horvát településeken.

Húsvéti vásár Bödeházán

Termelői és kézműves vásárt tartottak az elmúlt hétvégén Bödeházán a kultúrpajtában. Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere a zaol.hu hírportálnak elmondta, hogy a hetési húsvéti vásárt a Tájházak útja határon átnyúló pályázat keretein belül tartották meg először hagyományteremtő céllal, az idei a második alkalom volt. A változékony időjárás ellenére több mint háromszázan fordultak meg a vásárban. A gyerekeknek szóló kézműves foglalkozást a lenti városi könyvtár támogatta. A vásárban kiállítás is nyílt, Tivadar Éva muravidéki népi iparművész mutatta be a hímes tojásait.

Elkészült a miklósfai városrész dekorációja

Hagyománnyá vált, hogy az adventi időszak után a húsvéti időszakra is ünnepi díszbe borul Nagykanizsa Miklósfa városrésze – írja a zaol.hu. A Miklósfai Családok Klubjának lelkes tagjai, kiegészülve a legifjabb generációval idén is elkészítették a Szent Miklós szobor lábánál a nyusziból, tojásokból és persze a településrészre jellemző kerekrépából álló dekorációt. Aki arra jár, készíthet egy vidám fotót és köszöntheti ezzel szeretteit, ismerőseit az ünnep alkalmából, ezzel is öregbítve a településrész jó hírét.

Húsvétváró kézműves foglalkozás Muraszemenyén

Gyermekek és felnőttek számára tartottak húsvétváró kézműves foglalkozást az elmúlt hét végén Muraszemenyén, a közelmúltban felújított közösségi térben. A résztvevők többféle technikával dolgozhattak, s ötletes, szép művek születtek- tudósít a zaol.hu

A szeretetszolgálat odafigyel a közösségekre Oltárcon is

Farkas Tibor, az Igricek Együttes vezetője, gitárosa, énekese a Jelenlét házban Oltárc idős és fiatal közösségeit ismertette meg az énekelt versekkel a közelmúltban – olvasható a Zalai Hírlapban. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat három éve, 2020 óta vesz részt Oltárc életében. Az apró falu egyike az ország 300 legszegényebb településének, amelyekben a Jelenlét program elindult. Zala vármegyében jelenleg öt településen vannak jelen. A Felzárkózó települések nevű program elsősorban a gyermekekre fókuszál, az ő esélyeiket hivatott javítani, nélkülözéseiket csökkenteni, a gyermekszemészeti szűréstől a krízisintervencióig szerteágazó tevékenységek megvalósításával. Oltárc óvodásai a bánokszentgyörgyi Pitypang óvodába járnak, ahol fontosnak tartják az együttnevelést, az eltérő körülmények közül jött fiatalok szociokulturális és ingerszegény környezetéből eredő hátrányainak csökkentését. Emellett különösen odafigyelnek a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésére, fejlesztésére 3 éves kortól egészen az iskolába lépésig.

Kupadöntőt ért a ZTE FC számára a kedd esti túlóra

Tavaszi helyett leginkább fagyos hangulatban rendezték meg a labdarúgó MOL Magyar Kupa első elődöntőjét kedden este a ZTE Arénában, ahol a ZTE FC a Puskás Akadémia FC-t fogadta – tudósít a Zalai Hírlap. Hatalmas küzdelemben hosszabbításal végül egy öngól döntött a ZTE FC javára. A zalaegerszegi csapat ezzel 2010 után ismét bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. A ZTE FC számára ezt volt az egyetlen lehetőség, hogy reménye legyen kiharcolni a nemzetközi kupaindulás lehetőségét. A Puskás FC-nek szintén, ám a felcsútiak számára még a bajnokságban is elérhető a nemzetközi indulást biztosító helyezés. ZTE FC–Puskás Akadémia FC 1-0