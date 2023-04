Hévíz református lelkipásztora felidézte az utolsó vacsorát, Júdás árulását, Jézus elfogását, passióját, s végül utolsó szavát a kivégzőhelyen: elvégeztetett. Felhívta a figyelmet, hogy az Úr gyermeke végtelen testi és lelki gyötrelmet, szenvedést, kínt vállalt. Értünk, a jövőnkért, üdvösségünkért, „hogy ne kelljen a bűneinkben meghalnunk s elkárhoznunk. Mindannyiunk megmentéséért tette mindezt”, fogalmazott a lelkipásztor.

Nagypénteken lássuk meg, hogy Isten ártatlan, szerető fia mennyi kínt és szenvedést elhordozott érettünk, s imádkozott a kereszten mindazokért, akik megfeszítették, mutatott rá Péntekné Vizkelety Márta.

Krisztus üdvözíti a bűnbánó megtérőt, fogalmazott Péntekné Vizkelety Márta

Fotós: Péter B. Árpád

– Ám nemcsak azokért, hanem mindannyiunkért: értünk, mai keresztyénekért is – folytatta a lelkész. – Az Úr Jézusnak oly végtelen a szeretete, hogy az őt bántóknak, kínzónak is bűnbocsánatot kért, hogy számukra is legyen kegyelem. S Krisztus értünk is fohászkodik, mert nem vagyunk különbek azoknál az embereknél: mi is gyarlók, bűnösök, sokféle gonoszsággal, tisztátalansággal teliek vagyunk, és sokszor bele sem gondolunk, mit mondunk vagy teszünk, s hogy mennyire igaz a Megváltó imádsága a keresztfán: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Bűnbánó lélekkel lássuk meg meggondolatlanságból elkövetett bűneinket, s lélekben tegyük oda az Úr elé, a golgotai kereszthez, kérve a megbocsátást mindazért, amit elkövetettünk, ellene és szeretteink ellen, mondta Péntekné Vizkelety Márta, majd felidézte: Krisztus mellett két latort – Máté evangéliuma szerint rablókat – is keresztre feszítettek nagypénteken. Egyikük gúnyolta, ami a gonosz mérhetetlen erejét mutatja.

A másik viszont felismerte Jézust, azt kérve tőle: „emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba”. Erre Krisztus úgy válaszolt: bizony, mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban – elevenítette fel a szentírási párbeszédet a lelkipásztor.

Lássuk meg Jézusban üdvözítőnket! – hallhatták a hívek a nagypénteki igehirdetésben

Fotós: Péter B. Árpád

– Ez a lator ugyanúgy bűnös volt, mint a másik, de felismerte Isten bűntelen fiát, s az ő fényében meglátta saját bűneit, sőt: meg is vallotta. Ez az ember megtért. A nagypénteki evangélium mindannyiunkat arra bátorít, mi is térjünk meg Jézushoz, lássuk meg lélekben, hogy érettünk, szeretetből szenved a Golgotán, hogy megmenekülhessünk a haláltól, a kárhozattól, ne kelljen bűneinkben élnünk s meghalnunk. Ismerjük fel Jézusban üdvözítőnket, valljuk meg előtte bűnös életünket, és kérjük őt: add, hogy majd én is veled legyek a mennyek országában – ajánlotta Péntekné Vizkelety Márta.

Ez esetben hasonló választ kapunk, mint a lator, hisz Krisztus – aki legyőzte a golgotai kereszten a gonoszt, a halált, a kárhozatot – üdvözíti a bűnbánó megtérőt, hirdette a lelkipásztor.