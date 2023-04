Emellett a projekt kísérletet tesz arra is, hogy az egymáshoz ezer szállal kapcsolódó településeken az emberek egymás közti kapcsolatait kiszélesítse, s a közösségeken keresztül a fiatalokat visszacsábítsák a térségbe.

A nagyrécsei rendezvényen az említett települések standjainál a vidékre jellemző ételeket főztek, míg a színpadon színvonalas kulturális műsort láthattak a sportpálya melletti zöldterületre kilátogató érdeklődők.

A rendezvényen megjelent Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke is, aki úgy fogalmazott: a Covid-járvány után kifejezetten kívánatos egy ilyen program megvalósítása.

- Ez a pályázat és az általa megvalósuló programok mindegyike erősíti a településhez és a térséghez való kötődét - fogalmazott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki ezt megelőzően több hasonló rendezvényen is részt vett. Mint mondta: úgy látja, hogy az emberek örülnek a találkozásnak, a közös programoknak. - Arra biztattam a települések polgármestereit, hogy a következő pályázati kiírásban is hasonló célokat fogalmazzanak meg és folytassák a helyi identitás erősítését szolgáló programokat.