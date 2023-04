ZALAEGERSZEGI HÍREK

Közel tízezer elültetett fánál tart a zalaegerszegi program

Közel tízezer elültetett fánál tart a zalaegerszegi program. Sajtóbejárás keretében mutatták be kedden a Gébárti-tó kemping felőli partján lezajlott fatelepítést – olvasható a Zalai Hírlapban. A 100 őshonos fa elültetése Zalaegerszeg legnagyobb foglalkoztatója, a Flex Foundation alapítványa és a Zrinszki Alapítvány összefogásának eredményeképpen valósult meg, illeszkedve a város önkormányzatának 18 pontos hosszú távú klímavédelmi stratégiájához, mondta Balaicz Zoltán polgármester. A városrész önkormányzati képviselője, Németh Gábor örvendetesnek nevezte, hogy Zalaegerszeg pihenőövezete tetszetős és egészséges környezetet biztosít, ahol a látogatók is vigyáznak a természetes tópart és a körülötte lévő ligetek tisztaságára. A Flex Foundation 4 millió forintot meghaladó támogatásával és a Zrinszki Alapítvány önkénteseinek munkájával 100 darab Magyarországon őshonos fa növekszik a területen, ezt az eredményt közös sikernek nevezte Bajor László, a Flex regionális HR-igazgatója, hozzátéve, a vállalat a világ minden pontján, ahol jelen van, kiveszi a részét a környezetvédelmi akciókból.

Közműfejlesztés a zalaegerszegi Szent László utcában

A 61 éves ivóvízvezetékek cseréje zajlik a megyei kórház mögötti zalaegerszegi városrészben, a Szent László utca Dobó Katalin és József Attila utca közötti szakaszán, mely a Modern Városok Program keretében, a Kovács Károly Városépítő Programban tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése keretében készül el – írja a zaol.hu. A Szent László utca érintett szakaszán a keleti oldali zöldsávban acél bekötővezetékek ágaznak le az ingatlanokhoz, a cserét ezek műszaki állapota indokolja. Mind az elosztóvezeték, mind a bekötővezetékek kiváltása megtörténik, szólt a műszaki tartalomról Somlai Péter, a polgármesteri hivatal munkatársa. A gerincvezeték 110 méternyi hosszban újul meg, ezt 103 méternyi bekötés egészíti ki, a kivitelezést az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. végzi, az átadás tervezett időpontja május 31. Miután a gerincvezetéket lefektették, megtörtént a nyomáspróba, az ingatlanok átkötésével folytatják a beruházást.

Horváth Zsóka második lett a nemzetközi csillagászati diákolimpia előválogatóján

A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 11. évfolyamos tanulója, Horváth Zsóka évek óta jár folyamatosan matematika-, fizika- és csillagászati versenyekre. A fiatal lány 8. osztályos kora óta tagja a zalaegerszegi VEGA Csillagászati Egyesületnek. Ezúttal a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia március végi magyarországi válogatóján, a Bakonybélben rendezett Athletica Galactica versenyen országos második helyezést ért el. Zsóka 12 éves korában látta először az olimpia (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA) versenyfelhívását. A mostani eredménynek köszönhetően a gimnazista lány kerettagja lett annak a csapatnak, melyből nyáron, több hónapig tartó felkészítés és mini diákolimpia után választják ki azt az öt főt, aki Magyarországot képviseli a Lengyelországban augusztusban rendezendő, 17. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpián.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Szegletes Gábor műgyűjtő kiállítása Nagykanizsán

A Plakátházban kedden nyílt meg a kanizsai Szegletes Gábor gyűjtő Álmok, vágyak, lehetőségek című időszaki kiállítása, mely május 20-ig látogatható – tájékoztat a Zalai Hírlap. Egy festmény, amely anyagában, méretében és színvilágában jól illeszkedik lakásunkba, gyönyörködtet, elgondolkodtat és előhívhat emlékeket, beszélgetéseket, vallja Szegletes Gábor gyűjtő, akinek festmények iránti rajongása 25 évvel ezelőtt kezdődött. Ha megszeretett egy alkotást, megvásárolta és együtt élt vele az otthonában. A gyűjteménye folyamatosan változik. Elmondta: célja, hogy egyre magasabb színvonalú legyen, akár a mennyiség csökkentése árán is. Lokálpatriótaként elsősorban azoktól a helyi művészektől vásárol, akiknek a munkáját nagyra értékelte, mint például Kotnyek István, Szekeres Emil, vagy éppen Ludvig Zoltán és fia, Ludvig Dániel.

Madárfotókból nyílt kiállítás a nagykanizsai Inkey-iskolában

Szabó Zsolt természetfotós madárfotó-sorozatából nyílt kiállítás nemrégiben a palini városrész Inkey-iskolájában – írja a zaol.hu. A fényképekről az ünnepélyes megnyitón Musits Róbert, a természetvédelemmel foglalkozó IMRO Alapítvány elnöke beszélt, aki elmondta: a miklósfai városrészben élő fotós tíz éve kezdett el hódolni szenvedélyének, s rajta keresztül mindenki testközelből láthat olyan madarakat, amelyek általában elbújnak az ember elől. Örömteli, hogy a városkörnyéki színes és változatos madárvilágba kaphat betekintést, aki végigjárja a kiállítást. A 18 képből álló tárlat május 2-ig látható az intézmény oktatási idejében.

Erdélyben jártak a kanizsai diákok

A Bolyai-iskola hetedik évfolyamos diákjai Erdélyben jártak a Határtalanul program keretében. Az utazási élmények mellett a fiatalok rengeteg hasznos információval gazdagodtak, amiről a Zalai Hírlapnak is beszámoltak. A Nagykanizsáról indult csapat az első két éjszakát Torockón töltötte, míg a harmadik éjszakát Déván, a Szent Ferenc Alapítvány szálláshelyén. Az első napon Nagyváradon megtekintették a székesegyházat és az Ady-múzeumot, majd a Királyhágón keresztül eljutottak a kalotaszegi kirakodóvásárra. Kolozsváron megnézték a Szent Mihály-templomot és Mátyás király szülőházát. Túráztak a Tordai-hasadékban, majd leereszkedtek a Tordai Sóbányába, elutaztak Nagyenyedre, ahol felkeresték a református kollégiumot és a vár romjait. Gyulafehérváron megnézték a fejedelmi palotát, a püspöki palotát és az érseki székesegyházat. Vajdahunyadon ellátogattak a Hunyadi-Bethlen kastélyba. Déván megismerkedtek a Szent Ferenc Alapítvánnyal és "bevették a várat". Végül Marosillyére mentek, hogy meglátogassák Bethlen Gábor szülőhelyét, itt pedig egy rendhagyó történelemórán vettek részt a bolyais diákok.

KESZTHELYI HÍREK

Vén Zoltán kiállítása látható Keszthelyen a Balaton Színházban

A kisgrafika műfajának európai hírű művelője, a hazai rézmetszés egyik utolsó mohikánja Vén Zoltán. A nyolcvankét esztendős művész műveiből Kétfedelű metamorfózis címmel a keszthelyi Balaton Színház Básti-termében nyílt kiállítás, mely április 19-ig tekinthető meg. A tárlat harmincöt alkotása a művész groteszk ihletésű munkáiból ad ízelítőt – írja a zaol.hu

Rézfúvósok találkozóját tartották Keszthelyen

Ismét remekeltek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti iskola növendékei, ezúttal a Keszthelyen március 29-én megrendezett XI. Zala Vármegyei Zeneiskolák Rézfúvós Találkozóján bizonyították tehetségüket – olvasható a Zalai Hírlapban. A zsűri értékelése alapján kiemelt arany oklevélben részesült Weinausz Péter (tuba), arany oklevelet vehetett át Fodor Ákos (harsona) és Fodor Attila (tuba). Ezüst oklevéllel jutalmazták Körhöcz Milánt (trombita), Mojzer Dávidot (trombita és Istiván Áront (trombita), Fata Józsefet (trombita). Bronz oklevél elismerést kapott Farkas Ádám (trombita), Kovács Vid (kürt) és Bőcz Péter (harsona). A fiatalokat Tatár Csaba és Friman Martin készítette fel a versenyre.

A háromnapos hévízi lelkigyakorlat az „akadálymentesítést” is szolgálta

Háromnapos lelkigyakorlattal készültek húsvétra Hévíz Szentlélek-templomában. Dr. Fábry Kornél, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója ezúttal az örömről és a megbocsátásról tanított – írja a Zalai Hírlap. Az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója kiemelte: Isten az örömre teremtett minket, mégis valamiért ezt nem mindig érezzük. Éppen ezért e lelkigyakorlatban számba vették a gátló tényezőket, majd „igyekeztünk akadálymentesíteni”, fűzte hozzá. Dr. Fábry Kornél lapunk kérdésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Országos Lelkipásztori Intézetéről is beszélt, amely továbbképzéseket, szakmai és lelkipásztori napokat szervez. Utóbbi alkalmakon a résztvevők jó gyakorlatokat oszthatnak meg egymással például arról, hogyan lehet bevonni az egyház életébe a gyerekeket, a fiatalokat, a felnőtteket, az időseket, vagy épp a hivatásukat keresőket. Ezek az ötletek a lelkipásztori intézet megújult honlapján is megtalálhatók, ahol keresni lehet korosztályra, célcsoportra, szentségekre s az egyházi év adott időszakára – akár a nagyböjtre, a húsvéti készületre – vonatkozóan is.