A 2018-ban létrejött egyesület elnöke, Pintér Attila nyugállományú honvéd ezredes érdeklődésünkre arról is szólt, hogy huzamos ideje a honvédelem, nemzetbiztonság, rendvédelem témakörében szakmai anyagokkal segítik a döntéshozókat.

A konferencián előadást tartott aktuális világpolitikai kérdésekről, valamint a Honvédelmi Sportszövetség tevékenységéről a szervezet elnöke, dr. Simicskó István. Mint felidézte, a hazai kadétképzést 2017-ben indították útjára három iskolában. A honvédséggel azóta 110 középiskola kötött együttműködési megállapodást, aminek eredményeként napjainkra tízezernél több diák kapcsolódott be ebbe a képzésbe. Közülük az iskolából kikerült tanulók kétharmada választott a honvédelemhez köthető pályát, illetve továbbtanulást, árulta el. A kezdetekre utalva elmondta, a kadétképzés megteremtéséhez anno a brit példát vették alapul. Ott nagyon népszerű ez az ágazat, 130 ezren vesznek részt kadétképzésben, és különösen vonzó a lövészet. Ezért része ez a hazai képzésnek is, amihez az országban eddig öt honvédelmi sportközpont épült meg. A tervekben szerepel a zalaegerszegi létrehozása is, ennek megvalósulása némi késedelmet szenvedett a gazdasági megszorítások miatt. A végső cél, hogy minden járásban legyen honvédelmi sportközpont, mondta. Szólt arról is, hogy rendszeresen tartanak versenyeket a kadétok számára, ezeken az erőpróbákon sokféle feladatot kell megoldani a diákoknak. Az elnök úgy látja, ha változatos elfoglaltságot kínálnak a fiataloknak, akkor el lehet őket mozdítani a számítógépek elől. Ráadásul ezzel életpályát is nyújtanak számukra, tette hozzá.