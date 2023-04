A május 15-ig megtekinthető kiállítás megnyitóján elsőként Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: az önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért felhívására nyújtott be sikeres pályázatot, s ennek köszönhetően 2022 novemberétől ez év áprilisának közepéig öt fő részvételével összesen 20 alkalommal tudtak mézeskalácskészítő szakkört tartani. A tevékenységben Boronyákné Nemes Nóra – aki a szakkör vezetője, az elkészült alkotások kreatív megálmodója volt –, valamint Bécsné Németh Barbara, Bécs Henrietta, Salamon Viktória és Bécs Tiborné vettek részt.

Kuglics Gábor, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóságának módszertani referense egyebek mellett arról beszélt, hogy a szakköri tevékenységeket a Covid okozta pandémiás időszakot követően, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs döntése alapján szervezhette meg a Nemzeti Művelődési Intézet. Zalában 78 település pályázott, s összesen 124 szakkör tudott elindulni. A mézeskalácskészítés mind országszerte, mind Zalában az egyik legnépszerűbb tevékenység volt, egyrészt köszönhetően a múltbéli hagyományainak, valamint annak is, hogy a mézeskalács az egyik legegyszerűbben és legkevesebb alapanyagból elkészíthető édesség, ugyanakkor az egyik legnagyobb változatosságot teszi lehetővé. Kuglics Gábor azt is elmondta: a szakköri tevékenységek egyik fontos eredménye, hogy a résztvevők minőségi időt tölthettek együtt, új közösségek jöttek létre, amelyek tagjai a reményeik szerint a jövőben is együtt maradnak.