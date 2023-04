A Nagykanizsa Német Nemzetiségi Önkormányzata támogatását is élvező vándorkiállítás térképeken, fotókon, visszaemlékezésekkel szemléltetve mutatja be a gulág és a gupvi történéseit. Az Ítélet nélkül kényszermunkán a Szovjetunióban- magyarok a szovjet táborokban 1944-1956 között alcímet viselő történelmi tárlatot a gimnázium tanára, Lancsák József nyitotta meg, aki egyben a nagykanizsai német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A végzős osztályok diákjai előtt vázolta, mi a különbség a két tábortípus között: a gulag büntetőláger, míg a gupvi az ítélet, indok nélkül elhurcoltak munkatábora volt.

Lancsák József mellett Makovecz Tamás, a gimnázium igazgatója

A kényszermunkások és az orosz területen rekedt magyar hadifoglyok száma százezer feletti volt, köztük a magukat németnek vallók s emiatt deportáltaké is több ezer. A megpróbáltatásokat túlélők 1947 után jöhettek haza, de akadt, aki csak Sztálin halála után, 1953-ban jutott vissza.

Nyitólap és a hazai fogolytáborok térképe

A tárlat összeállítói kutatómunkát végeztek az orosz helyszíneken is, a feltárás eredményei nemcsak a következő két hétben látható tárlaton, hanem az ahhoz kapcsolódó dokumentumfilmben is figyelemmel kísérhetők. A kiállításon Makovecz Tamás, a Kölcsey-gimnázium igazgatója elmondta, a történelem érettségihez is segítséget nyújt a vándortárlat információinak tanulmányozása.