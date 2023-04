Horváth Győző polgármester elmondta: a Magyar falu programban 10 millió forintból újulhatott meg 1,3 kilométeren a Kossuth utca végén folytatódó úgynevezett régi csurgói út, mely zúzott kő borítást kapott. Az út korábban járhatatlan utolsó harmadát is megjavították, s új hidat építettek beszakadt áteresz fölé.

– Az volt a célunk, hogy az utca végén lévő szántóföldek tulajdonosai nagy erőgépeikkel ne az utca aszfaltos útját terheljék, hanem a köves úton juthassanak ki a területeikre – mondta. – Az új beruházással az utcában lakók is jól jártak, nem utolsó sorban pedig a Kossuth utca több helyen már amúgy is repedező aszfaltborítása sem repedezik tovább.

A másik, 2,1 kilométer hosszú útra a vidékfejlesztési alapból nyertek 70 millió forintot. Horváth Győző kiemelte: az elnyert pénzből az iharosi külterületen a Rákóczi utca folytatásában, a csurgónagymartoni határig aszfalt borítást kapott az út. Ez egy több települést is érintő beruházás iharosi üteme, hiszen a somogyi Csurgónagymarton és Porrog települések is ugyanettől az alaptól pályáztak saját külterületi útjaikra. Ha a falvak összeérnek, akkor Csurgónagymarton nem lesz többé zsáktelepülés, Porrog pedig közelebb kerül a 61-es számú főúthoz. Emellett turisztikai célt is szolgál, hiszen a most elkészült szakasz erdei környezetbe vezet, másrészt, ha találkoznak az utak, akkor a Mura és Dráva folyók összefolyása, vagy épp a gyékényesi tó is könnyebben elérhető lesz a kirándulóknak.