A felhívás szerint egy maximum 8 másodperces videót kell készíteni (legalább HD beállítással okostelefonon), amin a videót feltöltő személy egy élő állattal együtt látható. A videóban ki kell mondani hangosan, hogy „Én is az állatvédőket támogatom!”, majd a videót fel kell tölteni a Facebookra, az Instagramra vagy a TikTokra a következő hashtaggel: #kozosugyunkazallatvedelem (egybe, ékezet és felkiáltójel nélkül). A posztba bele kell írni, hogy melyik állatvédő szervezetet támogatná a nyereménnyel. Akár három videót is lehet készíteni. Az alapítvány értékes díjjal jutalmazza a legtöbb kedvelést kapó képet készítő által megjelölt szervezetet is. A fődíj a legötletesebb kép feltöltőjének jár, ami nem más, mint 1 tonna tápadomány annak a szervezetnek, amelyet ked-vezményezettként a feltöltő a posztban megjelöl. A második és harmadik helyezett által megjelölt állatvédők 500, illetve 300 kg tápadományban részesülnek. A győztes videókat az alapítvány kiemelt partnereiből, ismert emberekből és szakemberekből álló zsűri választja ki, de a legtöbb pozitív reakciót kapott videót is díjazzák 200 kg táppal. A nyertesek listája a kampány áprilisban induló, www.kozosugyunkazallatvedelem.hu weboldalon lesz elérhető.