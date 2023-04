Most éppen egy jurtatábor épül Kistolmácson, ami a térségben is egyedi fejlesztés. A tó melletti zöldterületen olyan szabadidőközpont kialakítása kezdődött el, amely főként gyerekek táboroztatását célozza, de a létesítmény a bakancsos, vagy kerékpáros turizmus szerelmeseinek is célpontja lehet.

A kistolmácsi tó melletti zöldövezetet kihasználva szabadidőközpont épül, a turisztikai beruházás elsősorban gyerektáborok, sportrendezvények és készségfejlesztő foglalkozások megtartására lesz alkalmas.

A jurták szerkezete stabil, az időjárás viszontagságainak jól ellenáll. A jurtákon egy bejárati ajtót és három bevilágítóablakot helyeztek el, betonozott felületre épültek, belső padlójuk pedig lemezre helyezett laminált padló. A jurtákon kívül épült egy vizesblokk szociális helyiségekkel, illetve egy fedett társalgó, étkező is. Emellett szalonnasütésre alkalmas tűzrakóhely is várja a turistákat. A beruházás még nem készült el teljesen, de várhatóan a nyáron már fogadhat vendégeket, táborozó gyerekeket a létesítmény.

Fotós: Szakony Attila