Advent idején a boncodföldi Autista Védőotthon részére szerveztek jótékonysági koncertet, ezúttal pedig a Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány lesz a kedvezményezett, tájékoztatta lapunkat a program védnöke.

- Frend László, a gyülekezet vezetője keresett meg, szívesen fogadtam a felkérést. Karácsonykor közel egymillió forintot adtak az önzetlen segítők. Most az adományközpont javára, illetve azon keresztül főleg szociális intézményeknek, rászorulóknak szeretnénk segíteni. Sokan adományoznak karácsonykor, azért gondoltunk arra, hogy most, húsvét tájékán is szervezünk akciót, így osztva meg a figyelmet a két nagy ünnep között. Terveink szerint folyamatos rendezünk hasonló jótékonysági koncerteket – mondta Németh Gábor.

Április 15-én, szombaton a református templomban 18 órakor lesz a koncert, a kulturális műsorban fellép a Dél-Balatoni Advent Kórus, a Zalaegerszegi Vegyeskar, énekel Rábainé Kiss Estilla és Ruszin Tibor, szaval Oláh László és Oláhné Horváth Melinda.

Az összegyűlt felajánlást a helyszínen adják át, ám a következő számlaszámon is lehet adakozni a Zalaegerszegi Adományközpontnak: 11749008 – 24926173.