Az esős időjárás ellenére mintegy harmincan vettek részt múlt vasárnap a szívbeteg Ricsi támogatására szervezett jótékonysági futáson.

Mint arról lapunkban és a zaol.hu oldalon is beszámoltunk, nemrég Zalakomárban szerveztek jótékonysági focikupát a 14 éves szívbeteg fiú és családja megsegítésére. Most a Zalakarosi Futrinkák SE tagjai álltak az ügy mellé és hívták futni azokat, akik támogatnák Ricsit.

Nunkovics-Molnár Veronika elnökhelyettes elmondta, hogy a lelkes kis csapat 5 kilométeres távot tett meg a Termáltó körül. A futáson Ricsi is megjelent családjával. A futás végén Szabadicsné Madaras Katalin, a Zalakarosi Futrinkák SE elnöke Ricsinek a nyakába is egy érmet akasztott, a 14 esztendős fiú álma, hogy a műtét után ő is futhasson, így a csapat felajánlotta, hogy ha rendbe jön az egészsége, szívesen látják őt a csapatban.

A Zalakarosi Futrinkák SE nem először és nem is utoljára szervezett adománygyűjtést. Minden évben megszervezik a decemberi Jótékonysági futást, amely során a környéken élő hátrányos helyzetű családoknak gyűjtenek tartós élelmiszert karácsony előtt. Idén szeptember 17-én tarják a Kis-Balaton Futóversenyt, mely szintén egy nemes célt támogatnak. Itt a nevezések mellé, aki szeretné, megjelölheti, mekkora összeget ajánl a Zalai Szívgyógyászatért Alapítványnak, akiknek munkája jóvoltából a Zala Megyei Szent Rafael kórház szívsebészeti osztályát és az ott dolgozókat támogatják.