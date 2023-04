Diakónussá szentelték a zalalövői Járfás Ádámot

A szombathelyi egyházmegye kispapjai közül négyen szemináriumi tanulmányaik végéhez közelednek. Ennek apropóján még a húsvéti ünnepeket megelőzően, a nagycsütörtökön megtartott misén diakónussá szentelte őket a szombathelyi egyházmegye főpásztora, dr. Székely János püspök. A zalalövői Járfás Ádám középiskolai tanulmányait Pannonhalmán, az ottani bencés gimnáziumban végezte, már azzal a szándékkal, hogy a későbbiekben a papi hivatást választja életcéljául. Gimnáziumi évei ebben az eltökéltségében tovább erősítették, így a sikeres érettségit követően a győri Brenner János Hittudományi Főiskolára jelentkezett, ahol jelenleg már az utolsó előtti évfolyamát végzi. Diakónussá szentelésére is ez adott lehetőséget, egy év múlva pedig elsőmisés áldozópappá léphet élő.

Költészet napja Lentiben

A költészeti napja alkalmából kedden a városi könyvtárban megtartott rendezvényen mutatta be Az idő útján című új, illusztrációkkal színesített verseskötetét dr. Paczolay Ilona nyugalmazott orvos, költő. A Zalai Hírlapnak elmondta, a legfőbb ihletet adó témák továbbra is az Isten, haza, család, de vannak hazafias, szerelmes versek, illetve az ismerősökhöz, barátokhoz kötődő írások is megtalálhatók. Az irodalmi esten Horváth László, a város polgármestere mondott köszöntőt, majd a szerző életéről, munkásságáról és az új verseskötetről Tóth Sándorné, a Lenti Arany János Általános Iskola igazgatója beszélgetett a költővel.

Játszva tanulni, avagy a Nyuszifül Fesztivál titka

Húsvétváró eseményként rendezték meg a Nyuszifül Fesztivált a Festetics Imre Élményközpontban, Gyenesdiáson. A szervezők nem titkolt célja volt, hogy az ünnepkörhöz kapcsolható programokon kívül más különlegességgel is találkozhassanak a gyerekek – írja a zaol.hu. Színes repertoárral várták azokat, akik a húsvéti hosszú hétvégén kikapcsolódásra vágytak. A hüllőkiállításnak helyszínt adó terem teljesen megtelt érdeklődőkkel. Sokan érkeztek azzal a céllal, hogy megismerkedjenek a hagyományos tojásfestési technikával, a berzseléssel. Az élményközpont állandó látványelemei is tökéletes alkalmat kínáltak arra, hogy kicsi és nagy egyaránt bővíthesse ismereteit.

A maori felmenőkkel rendelkező Josyln több mint 30 éve él Nagyradán

Rendhagyó állampolgársági eskütételre került sor kedden délelőtt Nagyradán – tájékoztat a Zalai Hírlap. Rédei Józsefné, vagy ahogy sokan ismerik, Josyln több mint 30 éve költözött a településre, de magyar állampolgársághoz csak most jutott. Josyln maori felmenőkkel, Új-Zélandról származik, ám férjét, a nagyradai születésű Rédei Józsefet Ausztráliában ismerte meg. Onnan költöztek haza 1991-ben. Egy ideig nem került szóba a honosítás, de ahogy telt-múlt az idő és ahogy Josyln is beilleszkedett, úgy vált egyre fontosabbá számára az okirat. Több mint 10 évvel ezelőtt be is adta kérelmét az asszony.

Fásítás Lentiben

Az elérhető legtöbb, 30 facsemetét nyert el az országfásítási programban Lenti önkormányzata. A növényeket kedden szállították le és a következő napokban ültetik el a település több pontján – olvasható a Zalai Hírlapban. Horváth László polgármester arról tájékoztatott, hogy januárban terjedelmes pályázati anyagot adtak be az igényekkel, ennek eredményeként 10 amerikai hárs és 20 magas kőris került Lentibe a program keretében. A facsemeték elültetését a Városgazdálkodási Kft. munkatársai végzik el öt helyszínen, így a Kortárs közparkban, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet mögötti zöld területen, az Átkötő úton, a Vörösmarty és a Sugár út közti kisebb részen, valamint a polgármesteri hivatal mögötti parkban.

Lovastábort tartottak Nagyrécsén a tavaszi szünetben

A Nagyrécse melletti Bacónak-hegyi Rencsi lovasudvarban a rövid tavaszi szünetben lovastábor várta a gyerekeket – tájékoztat a zaol.hu. Horváth Renáta, a tábor vezetője örült annak, hogy tíz fiatal csatlakozott hozzájuk. Szerinte a gyerekeknek nála jobban csak az állatok örültek, melyeket elhalmoztak a szeretetükkel. Ezen felül hasznos dolgokat is elsajátíthattak, például megtanulhatták a lovaglás szabályait, kipróbálhatták, milyen szőrén megülni a lovat, s az állat ápolását is elvégezték.

ZKSE: szezonnyitó hétvége

Igazán mozgalmas hétvégével indították az új versenyszezont a Green Zone-ZKSE kerékpárosai, akik két külföldi és egy hazai versenyen öregbítették a klub hírnevét – írja a Zalai Hírlap. Az egerszegiek junior válogatottja, Bruchner Regina a svájci Gränichen település közelében, a nemzeti csapat tagjaként vett részt pályafutása első mountain bike XCO világkupa-futamán. És ha már ott volt, nem is tétlenkedett: a női mezőnyben a 13. helyen, a legjobb magyarként zárt, amivel 16 VK-pontot is kasszírozott. A szezonnyitó hétvége krónikáját a 3. Kajdacs Nagydíj országúti verseny tette teljessé, melyen Kálmán Dániel Ákos a 65 kilométeres távot a 9. legjobb idővel teljesítette az U17-es korosztályban.