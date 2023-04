Bár alapvetően nyitott vagyok az újdonságokra, a technikai innovációkra, mégis vannak az életnek olyan területei, ahol a digitális világ számomra egyáltalán nem nyílt ki. Ilyen az olvasás – egyszerűen nem tudtam magam rávenni, hogy e-bookot vegyek a kezembe egy könyv helyett, s ha tehetem, a híréhségemet is a nyomtatott sajtóból igyekszem csillapítani –, de részben ilyen a zenehallgatás is. Ugyan elismerem a digitális tér előnyeit, azaz böngészem a legnagyobb videólejátszó csatornát az újdonságok iránt kutatva, az autóban pedig Spotify alkalmazás segítségével hallgatom kedvenceimet, a zenei gyűjteményemet azonban továbbra is fizikai hanghordozókkal s nem „megfoghatatlan” mp3 vagy wav fájlokkal gyarapítom.