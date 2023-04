Az est házigazdája a Harmónia Közösség volt, amely Istent dicsőitő dalokat mutatott be a színpadon. A programhoz a katolikus és református egyház helyi képviselői is csatlakoztak. Hella Ferenc lelkész, a somogyi református egyházmegye esperese lapunknak elmondta: ez már a harmadik alkalom volt, hogy Nagykanizsára dicsőitő estet szerveztek, s annak helyszínéül azért is választották a Medgyaszay Házat, mert ezzel is szerették volna a rendezvénye ökumenikus jellegét hangsúlyozni. A református egyház képviseletében Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója vett még részt a programon, aki a törökországi földrengést követő mentőakció során a magyarországi csoport operatív vezetőjeként dolgozott a helyszínen.

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az idén harminc éves jubileumát ünneplő kaposvári egyházmegye főpásztora, Varga László püspök tanításában a rendezvény jelmondatához – Ugye lángolt a szívünk – kapcsolódva Isten végtelen szeretetéről beszélt, s ennek a szeretetnek a gyakorlására kérte a jelenlévőket is. Úgy fogalmazott: aki felé szeretettel fordulunk, az maga is megszépül. Amennyiben szeretettel nézek egy embertársamra, az széppé válik, s ragyogni fog. Ez az isteni szeretet alapvetése. Varga László püspök mindemellett azt is kihangsúlyozta: az Úr egyszülött fia, Jézus „szeretné felébreszteni a hitünket és a reményünket, és éltetni akarja a szeretetünket azzal, hogy újra és újra a menyországra irányítja a figyelmünket.