A nevelőtestület haladó szellemisége meghatározó, hangsúlyozta az igazgató, a modern pedagógia eredményeire épülő módszertan alkalmazására törekszik. A tanórai foglalkozások alkalmával a kompetenciaalapú oktatás elvei mentén szerveződik a tanítási folyamat. Tanítványaik eredményes munkája érdekében differenciáltan, változatos eszközhasználattal valósulnak meg a tanórák. A kooperatív tanulás elemei átszövik a tanórák rendszerét, ezáltal biztosítva a pacsai diákok számára az élményközpontúságot.

A világ erőteljesen digitalizálódik, a diákok sok mindenre képesek ebben a rendszerben, többségében kompetensek az e-világban való tájékozódásra. Számukra motiváló a digitális eszközök használata a tanulás során. Fontos tehát, hogy kihasználják az aktivitásukat, egyre nagyobb százalékban hasznosítsák e téren szerzett tapasztalataikat az oktatási folyamatban. A tanórák alkalmával akár az óra folyamatába ágyazva, akár házi feladat adásával motiválják a gyermeket az infokommunikációs eszközök használatával, hiszen szívesen fedezik fel a világháló adta lehetőségeket.

„Mint mindenfajta kommunikációnak, így az internethasználatnak is vannak szabályai, ennek értelmében tanítjuk őket a „netikett” alkalmazására, betartatása is”, jelzi Pálos Henrietta.

– Az elmúlt időszakban számos digitális pedagógiai fejlesztés valósult meg iskolánkban. Többek között LEGO oktatási csomagokat is kaptunk, izgalmas találkozása a tanításnak, a programozásnak és a LEGO-val folytatott játéknak. Ugyanezen projekt keretében osztálylétszámra való mennyiségű LENOVO tablet érkezett, melyek jelenleg az ötödik osztály mindennapi tanórai tanulmányi munkáját támogatják. Ebben az osztályban a tanórák és egyéb foglalkozások szerves részét képezi a digitális eszközön való órai munka és házi feladat elkészítés, valamint az otthon elvégzett digitális házi feladat feltöltése. Az eszközcsomagon felül további tabletek és notebookok támogatják a diákságunk tanulmányi munkáját.

Pacsán a módszertani innováció szellemiségében szerveztek zalai pedagógusoknak és informatikai szakembereknek műhelyfoglalkozást a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központtal közösen „A 3D nyomtatás szerepe a pedagógiában” címmel. A műhelyfoglalkozást Prófusz György mesterpedagógus vezető szaktanácsadó, a 3D tanulás szakembere vezette. A program során bemutatták a 3D nyomtatás történetét, pedagógiai alkalmazásokat, a 3D modellezést, s 3D-s modelleket nyomtattak. A szakmai délutánon 4 pedagógus vett részt, az intézményben áprilistól már diákjaik is ismerkednek az innovatív technikával a tanórákon és szakköri foglalkozásokon.