Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere elmondta, hogy a hetési húsvéti vásárt a Tájházak útja határon átnyúló pályázat keretein belül tartották meg először hagyományteremtő céllal, az idei a második alkalom volt.

- A húsvéti hagyományok, a tojásírás hetési mintakincse nagy érdeklődésre tartott számot, ezért a képviselő-testülettel úgy döntöttünk, hogy ezt a rendezvényt megtartjuk ezentúl rendszeresen - mondta. - Igyekszünk mind a négy évszakban olyan eseményt kínálni, ami támogatja a térséget, helyzetbe hozza a helyi kézműveseket, termelőket. Ez egy meghívásos vásár, a vendégeink, az érdeklődők szeretik azt a minőséget, amit a 19 árusunk nyújt. A kovászos húsvéti kalácstól a sonkán át a fonott kosárig sok minden megtalálható volt, ami a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolható. A vásár egyben a közösségeinkről is szól, amelyek összekapcsolódnak, családokon, ünnepeken át. Hetés többszázéves hagyományait élnünk kell a mindennapjainkban, hogy még több száz évig fennmaradjanak.

Hozzátette, hogy a változékony időjárás ellenére több mint háromszázan fordultak meg a vásárban. A gyerekeknek szóló kézműves foglalkozást a lenti városi könyvtár támogatta. A vásárban kiállítás is nyílt, Tivadar Éva muravidéki népi iparművész mutatta be a hímes tojásait. Ahogy azt a látogatók megszokhatták, több hangulatos fotóponton is megörökíthették az ottlétüket, az idei különlegesség egy arany színű nyúl volt. A vásáron hirdették ki Hetés, illetve Bödeháza kabaláinak nevét, melyre a közösségi oldalon lehetett javaslatokat tenni. Végül a Barka és a Vili nevet kapták.