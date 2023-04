Ezúttal a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia március végi magyarországi válogatóján, a Bakonybélben rendezett Athletica Galactica versenyen országos második helyezést ért el. Zsóka 12 éves korában látta először az olimpia (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA) versenyfelhívását. Évek óta szorgalmasan készül a nemzetközi megmérettetésre, tavaly is részt vett a hazai válogatón.

A mostani eredménynek köszönhetően a gimnazista lány kerettagja lett annak a csapatnak, melyből nyáron, több hónapig tartó felkészítés és mini diákolimpia után választják ki azt az öt főt, aki Magyarországot képviseli a Lengyelországban augusztusban rendezendő, 17. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpián.

2019-ben Magyarország rendezte a 13. nemzetközi megmérettetést, amin 46 ország tehetséges diákjai versengtek. A csillagászati olimpia ötlete 2006-ban született meg Thaiföld, Indonézia, Irán, Kína és Lengyelország közös kezdeményezésére. Az alapítók célja, hogy népszerűsítsék a csillagászatot és az asztrofizikát a fiatalok körében, valamint, hogy elősegítsék a nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakulását már fiatal korban. A verseny öt fordulóból áll: elméleti, adatfeldolgozási, megfigyelési, planetáriumi fordulóból, valamint a csapatversenyből.