ZALAEGERSZEGI HÍREK

Húsvéti tojáskeresés tájékozódási futókkal a zalaegerszegi falumúzeumban

A húsvét hétfő időjárása kedvezett a Göcseji Falumúzeumban tartott délutáni családi tojáskereső programnak, amelyet immár tíz éve rendeznek meg a skanzenben a Zalaegerszegi Tájfutó Club és az Egerszeg Rádió közreműködésével. Fehér Ferenc, a tájfutók vezetője elmondta, közel három évtizede kínálnak izgalmakban is bővelkedő húsvéti kikapcsolódást, 10 éve pedig a hagyományőrző néprajzi környezetben kapott helyet a tájfutást modellező versengés, melynek során a falumúzeum és a szomszédos olajipari múzeum területén térkép segítségével kellett megkeresni a negyvennél több pecsételő pontot 60 perc alatt. Közben a szemfüles gyerekek összeszedhették azt a majdnem ezer csokitojást, amelyek a támogató cégeknek köszönhetően fűben, fa odvában, a tájházak ablakában, a pajtában várták a szerencséseket. A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is közel 700 látogató vett részt a játékban. Sokan ekkor kapnak kedvet a tájfutáshoz, tette hozzá Fehér Ferenc a tájékoztatóhoz.

Házaspárok útja a jánkahegyi kálváriánál

Január óta a Hadnagy György képzőművész faragta jánkahegyi kálváriánál a Házaspárok útjának 15 állomása is várja a zalaegerszegi híveket. A keresztúti stációk mellé kitűzött díszes laminált lapok a házasság fontos eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg, közös imára, elmélkedésre hívva a párokat. Az első Házaspárok útját Veszprém megyében, a Zánka és Nagyvázsony közötti út mentén fekvő Óbudaváron építették meg, lehetőséget adva a pároknak arra, hogy végigjárva az erdei sétautat, életük egyes mérföldkövein elgondolkodjanak és beszélgessenek egymással. Azóta ennek mintájára számos helyen kialakították azt, nemcsak belföldön, hanem határainkon túl is.

Simon Katalin népi iparművész tárlata Gébárton

"Nálunk írják, máshol festik. Mi az?" címmel Simon Katalin tojásíró Népi Iparművész alkotásaiból nyílt időszaki tárlat a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban a közelmúltban. A Cserszegtomajon élő alkotó külön készült erre az alkalomra, méghozzá úgy, hogy a Kárpát-medence különböző tájegységeinek tojáshímzéseit hozta az egerszegi bemutatkozásra - tájékoztatta a Zalai Hírlapot Prokné Tirner Gyöngyi intézményegység-vezető. A vitrinben tematikusan, tájegységek szerint raktuk ki a mintegy 180 hímes tojást, így látható például sárközi, erdélyi (hárompataki, háromszéki, gyimesi, hétfalusi, árapataki, Nagy-Küküllő megyei, Hunyad megyei). Különlegességnek számít a Keszthely környéki sorozat. A keszthelyi Zala Megye Népművészetéért Alapítvány tagjai gyűjtést végeztek néhány éve a környék hímes tojásairól a Balatoni Múzeumban. Kata elkészítette a múzeumi másolatokat, majd batikolva újrafogalmazta az eredeti, egyszerű mintakincset. A sárközi mintás tojásokkal az alkotó egyébként Gránátalma-díjat nyert 2021-ben.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Termékenységvarázsló hagyomány Nagykanizsán

A húsvét egyik elmaradhatatlan velejárója a locsolás, amely termékenységvarázsló hagyomány. A népi hiedelem szerint azon lányok és asszonyok, akiket húsvét hétfőn meglocsolnak, azoknak könnyebben születik majd gyermekük. Ezt a szokást szervezte meg újra Nagykanizsa városában a Kiskanizsai Polgári Olvasókör – olvasható a Zalai Hírlapban. A program a Sarlós Boldogasszony templomban kezdődött szentmisével, amelynek végén Nagy Vendel címzetes apát-plébános invitálására a Szikrák táncegyüttes és Árvácska Dalkör tagjai egy kis műsort tartottak a templomkertben, majd onnan népviseletbe öltözve, hegedűkísérettel, dalolva, együtt mentek tovább a locsolás helyszínéül választott Borbély Vendégházhoz. Itt újabb műsor következett, majd zárásként a fiúk a régi szokásoknak megfelelően vödörből zúdították a tiszta vizet a lányokra.

Énidő az édesanyáknak is jár

Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Nagykanizsán a miklósfai városrész Mindenki Házában a Női mesekör, avagy mesés énidő, nőknek-asszonyoknak című programot a Miklósfai Családok Klubja szervezésében. A foglalkozást Tamásné Deme Boglárka, a kanizsai Mesebőrönd társulat egyik tagja vezette, aki már évek óta tart gyermekeknek foglalkozásokat – írja a zaol.hu. A rendezvény célja, hogy lehetőséget adjon a nőknek, édesanyáknak, hogy a rohanó világban a mesék által egy kicsit lelassuljanak, elmerüljenek egy varázslatos világban, ami nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk, felnőtteknek is élményt, kikapcsolódást nyújt. Mesélő anyukákból mesét hallgató nőkké-anyukákká váltunk egy rövid időre. A résztvevőktől nagyon pozitív volt a visszajelzés a foglalkozás végén, és már itt megfogalmazódott az igény a folytatásra.

150 adag ételt osztott ki a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagykanizsán

Első alkalommal szervezett húsvétkor ételosztást a nagykanizsai roma nemzetiségi önkormányzat a Teleki utcai közösségi házban -tudósít a Zalai Hírlap. Mint azt Teleki László elnök elmondta: karácsonyhoz hasonlóan egy tál meleg étellel várták a nélkülözőket, vasárnap főtt sonka, tojás, torma és kenyér, míg hétfőn pörkölt és tészta volt a menü. A roma nemzetiségi önkormányzat saját erőből és a Baptista Szeretetszolgálat segítségével valósította meg az ételosztást, melynek keretében a két nap során közel 150 adag étel fogyott el.

KESZTHELYI HÍREK

Növényvédelmi drónpilótaképzés indul Keszthelyen

Először indul a Dunántúlon növényvédelmi drónpilótaképzés. A helyszín a MATE keszthelyi Georgikon campusa lesz – tudósít a Zalai Hírlap. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint az ABZ Drone Kft. közös növényvédelmi drónpilótaképzése június 5-én kezdődik a Balaton fővárosában, méghozzá az új jogi szabályozások által előírt, kibővített tematikával. A mezőgazdaságban használható high-tech drónokkal és a gazdálkodást segítő legújabb szoftverekkel kapcsolatos ismeretekre a Dunántúlon is rendkívüli igény van, ezért indítják el a szarvasi helyszín után Keszthelyen is képzésüket – tájékoztatta a Zalai Hírlapot dr. Gyuricza Csaba rektor. A tematika kiterjed a kapcsolódó tudományos, műszaki, üzleti és jogszabályi ismeretekre, emellett a bizonyítvány megszerzéséhez repülési gyakorlat is szükséges. A résztvevők intenzív térinformatikai képzést is kapnak annak érdekében, hogy a monitoringdrónokkal kapott adatokat a mezőgazdaságban és egyéb területeken is önállóan fel tudják használni, ismertette az egyetem első embere.

Kerékpáros központ nyílt Keszthelyen

Kerékpáros paradicsom lett a Nyugat-Balaton és térsége: a minap átadták a keszthelyi BalatonBike365-pontot. Dr. Princzinger Péter, a hazai szakszövetség elnöke a Zalai Hírlapnak úgy fogalmazott: a központ a Nyugat- és a Kis-Balaton térségében különféle útvonalak, túrák kiindulópontjaként, bázisaként szolgál a jövőben. Ezer kilométernyi kijelölt, kitáblázott kerékpárút, 3600 turisztikai szolgáltató, ezer ingyenesen látogatható attrakció, 70 tematikus túra, 30 új pihenőhely, 30 önkiszolgáló szervizoszlop, három jól felszerelt kerékpáros szolgáltató pont, egy útvonaltervező s egyben turisztikai ajánló weboldal, továbbá egy terepi navigációt segítő mobilapplikáció várja a Balatont kerékpárral felfedezni vágyó vendégeket. A keszthelyi Energia téren álló központban lesz lehetőség elektromos bringák bérlésére, és a munkatársak segítik a csoportos túrák szervezését is, részletezte Manninger Jenő polgármester. Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett, évek óta egyre népszerűbb szabadidős tevékenység a kerékpározás a Balaton körül, s most e tekintetben Keszthely újabb fontos mérföldkőhöz érkezett.

A koncert után játék következett Hévízen

Nagyszombaton főként a fiatalokat, illetve a családokat csábította izgalmas programokkal Hévíz. A lurkók a városi kirakós erőpróba teljesítéséért húsvéti ajándékot kaptak. A négynapos fürdővárosi vigasság a Deák téri játékpark programnyitó nagypénteki élménye után szombaton előbb színházi felüdülést kínált a polgármesteri hivatal dísztermében az ifjaknak és szüleiknek, akik a Csizmás kandúr című darabot láthatták. Ezután elkezdődött a tojáskereső játék. A nagyszombati nyitóprogramokat a Hévízi Vállalkozók Egyesülete (HVE) szervezte, amelynek elnöke, Morvai Anikó a zaol.hu hírportálnak elmondta: idén 14 rendezvényük lesz, a legtöbb persze a nyári szezonban.