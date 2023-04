A tájékoztatón Szabó Levente diákpolgármester ismertette a diáknapok programjainak sorát is. Szerdán délelőtt diákparlamentet tartottak, amit a közgyűlés követett. Ezen a diákönkormányzat képviselő-testülete nyolc napirendi pontot tárgyalt meg és fogadott el. Mindezeken túl döntöttek az idei Ifjúságért díj odaítéléséről is, amit a közgyűlés előtt adtak át az Ady-iskola tanárának, Budai Tibornak.

Balaicz Zoltán, a tisztében “felfüggesztett” polgármester ennek kapcsán fontosnak tartotta megjegyezni, Budai Tibor diákönkormányzatot segítő tanárként kivívta mind a tanulók, mind a városvezetés elismerését. Lelkes, a fiatalokat magával ragadó személyiségként ismerik városszerte, tette hozzá.

Nagyon jó üzenete van annak, hogy a város vezetése számíthat a diákönkormányzatra, hiszen köztük vannak azok a fiatalok is, akik később a város életét, mindennapjait meghatározzák, mondta Balaicz Zoltán. Megismerve őket, nyugodtak lehetünk a város jövőjét illetően, szögezte le. Szólt arról is, hogy a felnőtt önkormányzat minden támogatást megad a diákközgyűlés által tárgyalt napirendekhez. Ezek egyike a főzőverseny, amiben nagy gyakorlattal bír a város. Hasonló a rutin a gólyavetélkedő terén is, ez úttörő kezdeményezés lehet a térségben. A testvérvárosok ifjúsági találkozójához annyit fűzött hozzá, hogy első alkalommal a közelebbi településekről - Klagenfurt, Lendva, Dunaszerdahely - kellene vendégeket hívni. A diákok számára szervezendő tematikus túrák feltételei adottak, hiszen a város környékén a természet barátait több kijelölt útvonal szolgálja, emelte ki. Ezek megismertetését pedig be lehetne építeni az iskolai tanrendbe, javasolta a polgármester.