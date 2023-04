A holokauszt áldozataira emlékeztek Lendván

A muravidéki zsidóság tömeges deportálásának és megsemmisítésének 79. évfordulójára emlékeztek szerdán Lendván. A térségben mintegy négyszáz áldozatot követelt a holokauszt – írja a Zalai Hírlap. A megemlékezés a hosszúfalusi izraelita temetőben csendes koszorúzással kezdődött, mások mellett Magyar János polgármester, Boris Hajdinjak, a Zsidó Kulturális Örökségközpont, vagyis a maribori zsinagóga igazgatója, valamint Czikó Anita, a lendvai magyar főkonzulátus első beosztott konzulja is lerótta kegyeletét az áldozatok emléke előtt. Ezt két kiadvány – a Never Forget elnevezésű 2022-es konferencia előadásainak anyagát tartalmazó szöveggyűjtemény, valamint a Boris Hajdinjak által írt Hazatérés: a lendvai zsidó családok botlatóköveinek történetei című kötet – bemutatója követte a lendvai zsinagógában.

Bemutatták Hetés monográfiáját Lentiben

Kedden a városi könyvtárban mutatta be dr. Lendvai Kepe Zoltán néprajzkutató, muzeológus a Hetés című monográfiáját – írja a zaol.hu. Dr. Lendvai Kepe Zoltán elmondta, doktori disszertációját a tíz települést magába foglaló néprajzi tájegységről írta, a monográfia ennek bővített változata. A kötet az 1690-től 2004-ig tartó időszakot öleli fel, a két jelentős dátum közül a korábbi azt jelöli, amikor az alsólendvai és a lenti uradalom az Esterházy-családhoz került, 2004 pedig az európai uniós csatlakozás éve. A Hetés monográfia nem pusztán néprajzi kiadvány, szó van benne a tájegység természeti adottságairól, a nyelvjárásokról, történeti eseményekről, a vallási életről és a területen folyó gazdálkodásról is. A leírtakat fotók, statisztikák, számadások egészítik ki. Hetés elnevezésének eredetéről is olvashatnak az érdeklődők.

Harminc éve működik a rendőrőrs Zalakaroson

A fürdővárosban 30 évvel ezelőtt alakult meg a rendőrőrs, kedden ennek apropóján köszöntötte Novák Ferenc polgármester az állomány tagjait – tudósít a Zalai Hírlap. A Civil Házban rendezett ünnepségen a városvezető felidézte: 1993-ban a volt körzeti megbízott szolgálati irodájából és lakásából némi átépítéssel alakították ki a rendőrőrs épületét. Akkor 8 járőr, 2 körzeti megbízott, 4 ügyeletes, 2 nyomozó, egy parancsnok-helyettes és egy őrsparancsnok kezdte meg a munkát Zalakaroson. A polgármester az elmúlt 30 esztendő legnagyobb eredményeként értékelte, hogy míg 1994-ben az elkövetett bűncselekmények közel 90 százaléka vagyon ellen irányuló volt, addig mostanra ez a szám jóval alacsonyabb.

Civil majális a zalalövői Borostyán-tónál

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is a civil szervezetek szervezik meg a zalalövői majálist, melynek a Borostyán-tó környéke ad helyet. Április 30-án, vasárnap egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Minderről Gyarmati Antal polgármester, az egyik szervező civil közösség, a Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület elnöke tájékoztatta a Zalai Hírlapot. Idén 11 szervezet fogott össze, ezek gyakorlatilag szinte teljes egészében lefedik az aktív közösségeket a városban. A programsorozat 11 órakor strandfocibajnoksággal és közösségi főzéssel, majd 14 órától többek között modellezőbemutató, íjászverseny és játszóház várja az érdeklődőket. A kulturális program 15 órakor kezdődik, ennek fellépői helyi szereplők, valamint Jurina Beáta és Szilinyi Arnold színész-énekes lesz. A programhoz egy uniós pályázati program részeként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. információs pontja is csatlakozik, itt a vízkinccsel kapcsolatos feladatok és információk várnak a résztvevőkre.

Program a csillagászat napján a hegyhátsáli csillagvizsgálóban

A csillagászat napja alkalmából ismeretterjesztő programokkal várják az érdeklődőket április 29-én, szombaton este a Hegyhátsál mellett álló csillagvizsgálóban. Hét órakor Hegyi Norbert előadása kezdődik, aki olyan ősi módszereket mutat be, melyekkel őseink 2200 évvel ezelőtt meghatározták a Föld méretét, valamint a Hold méretét és bolygónkhoz viszonyított távolságát. Aztán a létesítmény bemutatása, majd derült idő esetén 21 órától távcsöves bemutató következik: a Hold és a Vénusz olyan részleteivel, amelyek szabad szemmel nem láthatók.

Májusfát állítottak Tornyiszentmiklóson

A helyi hagyományoknak megfelelően az elmúlt hétvégén felállították a májusfát Tornyiszentmiklóson. A hagyomány szerint a májusfát április 30-ról május 1-re virradóra, az éj leple alatt vagy kora hajnalban díszítették. Voltak kisebbek és nagyobbak is, de általában mindegyikre színes szalagokat kötöztek. A májusfaállítás az udvarlási szándék kifejezésére szolgált. Ma már inkább közösségi eseményeket szerveznek ezen alkalomból, így tesz a Tornyiszentmiklós Településért Egyesület is minden évben. A több mint 20 méter magas májusfa idén is a művelődési ház előtt kapott helyet, itt gyülekezett a közel 50 érdeklődő, illetve azok, akik tevékenyen részt vettek a fa felállításában.

Bagosi Borka és a gyermek fiú tőrcsapat is a dobogó tetejére állhatott

Négy versenyszám, négy érem, benne két nagyon értékes arany – ez a mérlege a ZVE gyermek korosztályú tőrvívóinak, akik a Hódmezővásárhelyen rendezett országos bajnokságon képviselték Zalaegerszeg és klubjuk színeit – tudósít a Zalai Hírlap. A fiúk versenyében a 76 induló között Gróf Domonkos döntő asszót vívott az MTK Budapest versenyzőjével, Farkas Ákossal. Szoros csatában maradt alul az egerszegi fiú, így Gróf Domonkos az ezüstérmet szerezte meg. Bóbics Ádám a döntőbe kerülésért a későbbi bajnoktól szenvedett vereséget és a harmadik helyen végzett, így két ZVE-versenyző állt a dobogón. A lányok küzdelmében a 60 fős mezőnyben Bagosi Borka nem tudott hibázni, és szenzációs teljesítménnyel, ranglistavezető pozícióját megerősítve valamennyi ellenfelén túljutott, s ezzel magyar bajnoki címet szerzett. A kiváló egyéni helyezések után a másnapi csapatversenyekre is önbizalommal készülhettek az egerszegi fiatalok. A várt jó eredmény pedig nem maradt el. A fiúk mezőnyében 17 csapat indult, a ZVE együttese pedig nem talált legyőzőre és a csapatbajnoki címet megszerezve a dobogó legfelső fokára állhatott fel.