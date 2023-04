A balatoni halelhullásokat leginkább jellemző időszak a tavasz, amikor a felmelegedő vízzel egyidejűleg nagyobb tömegben jelennek meg a legyengült, beteg vagy elöregedett halak tetemei. Ezek egy része nem kerül szem elé, egy része pedig az uralkodó széliránynak megfelelően jobbára egy adott partszakaszra sodródnak ki. Összegyűjtésük, eltakarításuk nagy feladat a 220 kilométeres partvonalat tekintve – írja a sonline.hu.

A tavaszi hónapokban gyakran megfigyelhetők a élősködő rákok a dévérkeszegek testfelületén, a pikkelyekhez rögzülve. Az áttetsző rákok nehezen észrevehetők, de a megtapadás helyén apró vagy nagyobb vörös színű fekélyek alakulnak ki – derül ki a bejegyzésből. Szerencsére a szakemberek idén még nem találtak fertőzött egyedet, a hűvös időjárásnak köszönhetően.

Csökkenő tendenciát mutat a busa elhullása. Egyéb halfajokból ezen időszakban, április 20-ig bezáróan az elhullás nagyon minimális szokott lenni, de a felmelegedés még csak most kezdődik.

Sajnos a ponty tavaszi elhullása néhány éve folyamatosan emelkedő tendenciát mutat – derül ki a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közleményéből. Tavaly több, mint háromezer darab elhullott pontyot gyűjtöttek be a szakemberek, nagyjából húsz tonnát. Az egész évben elhullott busa tömege is ennyire becsülhető, de jóval kevesebb darabszámban.

Jelenleg a legelterjedtebb megbetegedést és elhullást hazánk tógazdaságaiban, horgásztavaiban és a Balatonban is a ponty ödéma vírusa okozza. A megbetegedést egy himlő típusú vírus váltja ki, melyet először 1974-ben, Japánban mutattak ki koi ponty állományból. Hazánkban először 2015-ben mutatkoztak jelek, melyek a vírus megjelenésére utaltak. 2017-től kezdve pedig számos tógazdaságban és a természetesvízi állományokban kimutatták. A fertőzés nem jár szemmel jól látható tünetekkel, elsősorban a kopoltyú lemezeken jelennek meg barnás, majd fehéres elhalt részek. A megbetegedett pontyok a vízfenék felett állnak, nem mozognak és nem is táplálkoznak. Többnyire az aljzaton pusztulnak el, azaz agonizáló, élő egyedek begyűjtése igen nehéz. Ezért is hívják másodlagosan ezt a betegséget koi álmos betegségnek.

Időarányosan idén több elhullott pontyot gyűjtöttek be a Balatoni Halgazdálkodás munkatársai, mint tavaly, de az elhullás a 14-16 fokos vízben fog majd a csúcs közelébe érni.

Az alábbi táblázatban az időarányosan begyűjtött haltetemeket sorolják egyedszámban.