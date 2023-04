Szabó Tímea múzeumpedagógus szólt arról is, hogy az étel szentelése mellett a víz és a tűz megszentelése is a ünep része. Ennek jelképeként a foglalkozáson gyertyákat készítettek mártogatással, valamint bemutatták a tojásfestés Zalára jellemző mintáit. Ilyen a fenyőágas, gráblás másként gereblyés díszítés, a tulipánok, valamint a sámándobról származó dobkötés. A foglalkozáson a gyerekek az előrajzolt sablonok segítségével készítették el kartonpapírra a mintákat, amiket aztán majd felhasználhatnak a húsvéti tojások elkészítéskor.

Aki ennél is többre vágyik, annak érdemes szerdán délután négy órakor ellátogatni a Göcseji Múzeumba, a felnőttek és kamaszok számára meghirdetett kétórás tojásíró workshopba. Kellő vállalkozókedvvel, de már csekély kézügyességgel is el lehet sajátítani a technikát. Az alapfogásokat Dömötör Andrea hímestojásfestő népi iparművész tanítja meg az érdeklődőknek. Megtudható lesz majd, mi az íróka, mi módon kell azt használni, milyen színeket célszerű alkalmazni, hogy a hímestojás igazán szemet gyönyörködtető legyen. A fantázia is szárnyalhat, hiszen motívumok közös tervezésben születnek, felhasználva az elődök formavilágát.