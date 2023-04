A Zsigmondy, Thúry és Cserháti technikumok diákjait és a tanárokat Knausz Lívia, a szervező vizsgaközpont vezetője köszöntötte. Elmondta: két hónapja egy előadást hallgatott, melyben Fenyő Iván színművésztől azt hallotta: minden csoda egy problémával kezdődik. Úgy érezte ezt az előadást a kanizsai végzősöknek is hallaniuk kell, mielőtt kilépnek a nagybetűs életbe.

– A beszélgetés üzenete az emberi értékek, kapcsolatok fontossága, melyek minden tárgynál fontosabbak – folytatta. – Bízom benne, hogy a tanulók közül néhányan néhány tanácsot megfogadnak és elviszik magukkal, s amikor szükségük lesz rá előhúzzák a gondolataikból.

Fenyő Iván színművész előadásából kiderült: szereti az embereket, szeret adni, és szeret önmaga is tanulni. Fontosnak tartja önmagunk és a világ megismerését, hogy kik is vagyunk, mik vagyunk, és mi is a feladatunk itt a Földön. Érdeklődik a különféle filozófiák iránt, és megszállottan kutatja a válaszokat az élet alapvető kérdéseire. Mi az ember, honnan jön, hova megy, mi a dolga, hogyan élhet teljes, boldog életet.