Minderről Gyarmati Antal polgármester számolt be lapunknak. Elmondta: a városközponti parkban még 1948-ban, a magyar polgári forradalom és szabadságharc kitörésének századik évfordulójára állítottak emlékoszlopot. Az obeliszket valószínűleg az Egyesült Parasztifjúság Országos Szövetsége készíttethette, legalábbis erre utal a táblán lévő A jobb magyar jövőért felirat, az ugyanis azonos a szövetség jelmondatával. Az oszlopra a költő születésének 150. évfordulóján újabb tábla került.

– Az emlékmű állításáról Molnár András, a Zala vármegyei levéltár igazgatója kutatásai alapján annyit tudunk, hogy rohammunkában készült, s az építéséhez felhasználták a részben felrobbantott Zala-híd köveit is – folytatta Gyarmati Antal. – Maga az emlékmű egy kétszer két méteres talapzaton álló, 2,5 méter magas, bazaltkőből készült obeliszk. Két oldalán egy-egy műkő-, illetve márványtábla található, eredetileg mindkettő tartalmazott egy-egy Petőfi-portrét is.

Az emlékoszlop – melyet a március 15-i ünnepségek során rendszeresen megkoszorúznak – az azóta eltelt évek során megrongálódott. Az obeliszket alkotó bazaltok közötti fuga több helyen is kikopott, hézagossá vált. Az emlékművet emellett tisztítani, az azt szegélyező járdát pedig javítani kell, de az egyik Petőfi portré is eltűnt róla. A város ezért is döntött úgy, hogy kihasználva az NKA céltámogatási pályázatát felújíttatja azt, azáltal teremtve egy szebb, esztétikusabb környezetet a nemzeti ünnepen történő városi megemlékezésekhez.

– A benyújtott pályázatunkat az NKA ideiglenes kollégiuma elfogadta, s tájékoztatójuk szerint ugyan az igényelt összeget, vagyis a kért 625 ezer forintot teljes egészében nem kapjuk meg, de 500 ezer forinttal hozzájárulnak a felújításhoz – sorolta tovább a polgármester. – Némi saját erővel kiegészítve ez elegendő lesz a felújításhoz. A projekt keretében a táblák cseréjét is szeretnénk megoldani, ezúttal már gránitból készülnének, gravírozott felirattal, illetve mindkettőre porcelán anyagból kerülne fel a Petőfi-portré.