A nagyszabású felújításról Balaicz Zoltán polgármester beszélt először a hallgatóság előtt. A kivitelezést végző Zalavíz Zrt. munkatársi gárdája szép számmal képviseltette magát a rendezvényen. A városvezető azt is elmondta, hogy 15 év alatt körülbelül 50 milliárd forintot fordítottak a folyamatos állagmegóvásra, a technológia fejlesztésére, így újult meg a keleti és a nyugati vízbázis, és a szennyvízkezelő és tisztítótelep, a következő időszak feladata az északi vízbázis megújítása. Zalaegerszeg egészséges ivóvízzel, biztonságos szennyvízkezeléssel és a gazdasági szereplők igényeinek hatékony kiszolgálásával rendelkezik a folyamat végén. A tervek szisztematikus végrehajtását dicsérte felszólalásában Vigh László országgyűlési képviselő, hozzátéve, egyre nagyobb kincs a víz, óvása össztársadalmi felelősségtudatot igényel.

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója a cég szerepét mutatta be a zalaegerszegi és a környékét is érintő ágazati fejlesztéseket illetően, bemutatta a már végbement munkálatokat, jelezve, 20 év alatt 23 pályázatot kezeltek sikeresen, amihez az uniós és állami forrásokon túl az önkormányzattól 18 milliárd forintra számíthattak. Cél a megújuló energia mainál nagyobb mértékű használata, ebben a cég saját erőforrásokat is tud mozgósítani. A jövő az integrált vízgazdálkodásé, mondta a cégvezető.

V. Németh Zsoltot hallgatják a résztvevők. Fotó: Seres Péter

Bali Zoltán alpolgármester a terület felelőseként részleteiben mutatta be a folyamatot, a tervektől a pályáztatás mechanizmusán át a konkrét beruházásokig. A vetített képes prezentáció jelezte, 2024 közepére készül el az összes elem, a KEHOP-források pedig kiegészülnek a TOP és a Kovács Károly Városépítő Programból érkező összegekkel.

V. Németh Zsolt, az energiaügyi minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára beszédében elismeréssel adózott Zalaegerszeg magas fordulatszámon működő fejlődésének, majd arról tájékoztatott, hogy a vízhálózat országos áttekintését tervezi a 2 hónapja felállt államtitkárság, cél a hálózati veszteség csökkentése, amely néhol a 60 százalékot is eléri. A kormány eltökélt abban, hogy egységesíti a vízdíjat, megszüntetve a jelenleg 4000-féle díjképzést. A vízközmű cégekkel és az önkormányzatokkal zajló tárgyalások után véglegesítik az elképzelést.