Az oktatásra 28 falugondnokot jelentett be a falugondnoki szolgálatot működtető település polgármestere. Minden falugondnoknak a munkába állását követő egy éven belül eredményesen el kell végeznie az alapképzést a foglalkoztatásához. A képzés idén is négyhetes, de nem folyamatosan, hanem szünetekkel megszakítva, hogy a falugondnokok a feladataikat a tanfolyam alatt is elláthassák. A képzésen elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagodhatnak, olyan előadásokat hallhatnak, amelyekkel a megtanultakat munkájukban hatékonyan alkalmazni tudják. Egyebek mellett áttekintést kapnak a szociális munka és a segítő foglalkozás kihívásairól, emellett terepgyakorlaton vesznek részt négy zalai községben, Csatárban, Szilvágyon, Szentgyörgyvölgyön és Zalaszentgyörgyön a polgármester, a falugondnok, a senior falugondnok és a képzés gyakorlatvezetője, Pácsonyi Imre koordinálásával. Emellett kommunikációs és szakmai önismereti tréningen és a rendőr-főkapitányság közreműködésével vezetéstechnikai gyakorlaton is részt vehetnek. A képzés várhatóan a nyár közepéig lezárul, derül ki a Zala Vármegyei Önkormányzat tájékoztatójából.