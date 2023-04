Ezeréves emlékoszlopot avattak Nagybakónakon

A Thúry Vitézlő Oskola székhelyén, Nagybakónak Arany János utcájában ezeréves emlékoszlopot avattak fel pénteken – írja a Zalai Hírlap. Az emlékmű talapzatába 72 vármegye termőföldjét hintették, így erősítve a magyarság összefogását. Az eseményen több hagyományőrző civil szervezet mellett Lóki György somogysimonyi solymász mellett a Kárpátia zenekar frontembere, Petrás János is képviseltette magát. Bár a rendezvényt szabadtérre tervezték, a viharos szél miatt kizárólag az emlékoszlop avatását tarthatták meg kint. Ezt követően a település művelődési házában folytatódott az ünnepség, ahol Vörös András, a Thúry Vitézlő Oskola vezetője az emlékoszlop történtét elevenítette fel az érdeklődőknek. Szombaton 13. alkalommal tartották meg aThúry portyát. A résztvevők talpas lovas zarándoklaton Thúry György utolsó ütközetének helyszínére Orosztonyba indultak Nagybakónakról és utóbbi településre is tértek vissza.

Faültetés Ramocsán

Az elmúlt hétvégén az országos fásítási program keretében ültettek el tíz facsemetét a faluház mögötti közösségi téren a mintegy 30 lélekszámú településen, Ramocsán. Érkeztek is szombat délelőtt segítők, hogy az 5 darab fehéreperfa és az 5 nyírfa a helyére kerüljön -írja a zaol.hu. Még a munkálatok megkezdése előtt Pahocsa Balázs polgármester elmondta, hogy a fákat egy online rendszerben választották ki, ami nem is volt annyira egyszerű, mert bár nagy a kínálat facsemetékből, sok fajta közül lehet választani, ám a kereslet is nagy, hiszen számos önkormányzat pályázik a programban. Ez alkalommal ezt a tíz facsemetét foglaltak le, de a következő kiírás során továbbiakat is szeretnének, például szivarfát, hiszen az a cél, hogy a faluháznál a kemencés kiülő körüli közösségi teret parkosítsák.

Sinkó Szabina alkotásaiból nyílt kiállítás Lendván

Az élet mindenütt jelenlévő, de mégis tovatűnő fragmentumait, részleteit mutatja be egyéni látásmódú, különleges technikájú képein Sinkó Szabina, akinek alkotásaiból péntek este nyílt kiállítás a lendvai zsinagógában – tudósít a Zalai Hírlap. Az Emlékképek című tárlatot Simonka Tanja művészettörténész mutatta be, aki többek közt kiemelte: Sinkó Szabina gondolkodó és kutató szellemisége, alkotói hitvallása már jó ideje a súlytalanul lebegő, márványbőrű arcokon, valamint a titokzatos pillantásokon keresztül nyilvánul meg. Képeit melankólia jellemzi, ám kétértelműek, hiszen a bánat és öröm, a szép és rút, vagy éppen a rabság és a szabadság közötti kapcsolódási pontként is értelmezhetjük azokat. Az alkotó pályafutásáról Baumgartner Dubravko, a kiállítást szervező Galéria és Múzeum igazgatója beszélt.

Borversenyt tartottak Gellénházán

Néhány kiemelkedő mellett többségében átlagos minőségű borok kerültek a bírálók elé a szombaton délután megtartott minősítésen Gellénházán. Ezt Bakonyi László szőlőnemesítő fogalmazta meg az öt éve alakult Gellénháza és Környéke Kertbarát Egyesület által meghirdetett borverseny zsűritagjaként – írja a zaol.hu. A kistérségben 2022-ben termelt boroknak meghirdetett versenyen - amit a régi iskola épületében tartottak meg - 34 gazda 30 fehér- és 8 vörösborral, valamint 2 rozéval nevezett be. Az értékelés tehát kollektíven zajlott, a Varga Eszter okleveles borbíráló, Bakonyi László szőlőnemesítő, valamint Kaj István és Romsics Bence borász alkotta zsűri mellett a bírálat minden résztvevője - a gazdák és a vendégek - is értékelőlapot kaptak és minősítették a nedűket.

A zsűri döntése alapján Gellénháza kistérség 2022-es legjobb fehérbora címet Velkei Csaba, míg a legjobb vörösbora címet Nemes Norbert alkotása érdemelte ki. Az értékelések alapján öt bor oklevelet kapott, ezzel ismerve el a versenyen való részvételt. Hetet minősítettek bronz, huszonhármat ezüst, ötöt pedig arany fokozatúnak. A Gellénháza kistérség Aranyhordós Borosgazdája címet a borbíráló közönség értékelése alapján Radics Miklós nyerte el.

Húsvéti kézműves programot tartottak Nemesnépen

Az elmúlt hét végén húsvéti kézműves programmal várták a gyerekeket, felnőtteket Nemesnépen, a faluházban. Németh Gabriella közművelődési szakember a Zalai Hírlapnak elmondta, hogy a napokban nemcsak Nemesnépen, hanem Szentgyörgyvölgyön és Márokföldön is megszólították a helyieket hasonló foglalkozással a húsvéti ünnepeket megelőzően. A hagyományos tojásfestést, díszítést pedig a résztvevők a magukkal hozott kifújt tojások felhasználásával végezhették saját ízlésüknek megfelelően. A programmal minden településen közel 15 főt tudtak megszólítani.

A kézműves rendezvényeket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a települési önkormányzatok támogatták.

Gyermekprogramokkal várták a húsvétot Kerkabarabáson

A húsvéthoz közeledve tojásvadászatot és tojásfestést is szerveztek az elmúlt hétvégén Kerkabarabáson a gyerekeknek – tudósít a zaol.hu. Szombaton délután a kultúrházba várták az érdeklődőket, ahol Csrenkovicsné Balaicz Krisztina önkormányzati képviselőtől megtudtuk, hogy tavaly nagy sikere volt a hagyományteremtő céllal elindított húsvéti tojásvadászatnak, így idén is meghirdették a programot. Elmondta, hogy 34 gyermek él a faluban, akik 14 éven aluliak, elsősorban őket és szüleiket hívták meg a rendezvényre, de több nagyszülő jelezte, hogy a más településeken élő unokáik is szívesen részt vennének az eseményen. Az önkormányzat minden gyermeknek készített névre szóló húsvéti ajándékcsomagot, tele finomságokkal. A csomagokat, illetve a kultúrház udvarán elrejtett édességeket a gyerekek maguk kutatták fel a tojásvadászaton. A képviselő hozzátette, hogy ezzel is igyekeznek bővíteni a közösségi találkozások lehetőségét a településen.

Kettős zalai győzelem a tekézők Szuperligájában

A tekézők Szuperligájában biztosan nyertek az egerszegi csapatok – olvasható a Zalai Hírlapban. A ZTE ZÁÉV női együttese a fővárosban 6:2-re nyert a BKV Előre csapata ellen. A ZTK FMVas férfi csapata hazai környezetben nyert fölényesen 7:1-re a Szentgotthárdi VSE ellen. A vendég vasiaknál négy egykori ZTK-s játékos is pályára lépett, igaz Oswald csak kölcsönben szerepel náluk. A másik fontos momentum volt, hogy a szülinapos Kakuk Leventét győzelemmel szerették volna köszönteni csapattársai, sikerült. A mérkőzés alaphangját a hetek óta remek formában dobó Fehér Zoltán adta meg, a szülinapos Kakuk is jól teljesített, a vendégek becsületpontja következett. A befejező hármas is remekelt, fölényes győzelmet aratott a ZTK FMVas.