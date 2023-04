A Magyar Vöröskereszt ez évben 51. alkalommal hirdette meg az országos, felmenő rendszerű versenyét, tudtuk meg Preisz Pétertől. A karitatív szervezet megyei elsősegélynyújtó koordinátora elmondta, a területi versenyre Zalaegerszeg és Keszthely térségéből ötfős csapatok jelentkeztek. Három a gyermek kategóriában, tehát általános iskolásokból verbuválódva, míg a középiskolás korosztályt képviselő ifjúságiak korcsoportjában hat csapat mérette meg magát. A tematika szerint az elsősegélynyújtáshoz, illetve a Vöröskereszthez kapcsolódó elméleti kérdéseket firtató két állomás mellett további négy helyen a versenyzők gyakorlati készségeit mérték fel. Elsősorban traumás és belgyógyászati sérüléseket, olyan eseteket kellett ellátni, amelyek akár iskolában is előfordulhatnak. A helyzetfelismerés gyorsasága, a sebesültek ellátása mellett az ellenőrök azt is értékelték, milyen volt a kommunikáció az elsősegélyt nyújtók, illetve a sérültek között. Így aztán a bevezetőben említett szituáció mellett kártyaparti után elfajult vita sérültjeit, bedrogozott, illetve pánikrohamos fiatalt is el kellett látni.

Ganz-technikum csapatának versenyzői, Baranyi Zsófia Zsuzsanna (balról) és Góczán Johanna látja el a házi tűzijáték okozta szemsérülést

Fotós: Arany Gábor

A területi döntőben a gyermek kategóriában az egerszegi Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium Azt mondom, Úristen nevű csapata, míg az ifjúságiak között a keszthelyi Vajda János Gimnázium INKU-Bátorok nevet viselő formációja győzött, így ők jutottak tovább a megyei döntőre, amit május 24-én tartanak meg Zalaegerszegen.