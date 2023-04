Hagyománnyá vált, hogy az adventi időszak után a húsvéti időszakra is ünnepi díszbe borul Nagykanizsa Miklósfa városrésze. A Miklósfai Családok Klubjának lelkes tagjai, kiegészülve a legifjabb generációval idén is elkészítették a Szent Miklós szobor lábánál a nyusziból, tojásokból és persze a településrészre jellemző kerekrépából álló dekorációt. Aki arra jár, készíthet egy vidám fotót és köszöntheti ezzel szeretteit, ismerőseit az ünnep alkalmából, ezzel is öregbítve a településrész jó hírét.

Forrás: ZH