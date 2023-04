Történelmi pillanatokat éltek át a diákok, akik már évek óta készültek arra, hogy elhozhassák a trófeát. Tavaly a 24 órás vetélkedőn az utolsó helyen végeztek, ám nem adták fel, idén újult erővel vágtak neki az erőpróbának, hetek óta készültek a megmérettetésre. Az iskola diákönkormányzatának vezetője, csapatkapitánya, Diernbeck Dalma, valamint társai, Kósa Réka csapatkapitány-helyettes, Jordán Ádám csapatkapitány-helyettes és Nagy-Gellén Hanna mesélt az izgalmas feladatokról.

A bungaló előtt

- Nem szegte kedvünk az előző évi vereség, sőt. Mivel többen részt vettünk tavaly a vetélkedőn, nagyjából tudtunk, mi vár ránk – mondta Dalma. - Idén új helyszínen voltunk, most talán több volt a sportos feladat és kevesebb a kreatív, s szerencsére csapatunkban többen voltak, akik nagyon jók a mozgásos feladatokban. Jó volt a szervezés, a lebonyolítás, nem álltunk le egy percre sem. Falat másztunk, volt lövészet, fánkcsúszda, ügyességi feladatok, szabadulószoba, VR-szemüveggel kellett rajzolni. Az Őserdő hőse volt a téma, mi a saját képzeletbeli népünket, a Marakusz törzset elevenítettük meg. Kellett például egy gyümölcstálat készíteni, abban „leírtuk” törzsünk történetét, készítettünk mellé elixírt, illetve szent eledelünket, a „rapadicsomot" is bemutattuk. A paradicsom a táncunkban is szerepelt, amit törzsünk istenének a kezébe helyeztünk. Az ősember korát felidézve nomád stílusban, barna ruhákba öltöztünk. Egyszóval nagyon jó móka volt ez az egész.

A csapatzászlón a szent eledel, a paradicsom.

Ádám elmondta, próbálták a csapat tagjait úgy összeválogatni, hogy a várható feladatokhoz különböző képességű tanulókat tudjanak kiállítani. Előre el kellett készíteni a „régészek által később megtalált” csapatzászlót, írtak indulót. Megtervezték a törzs bungalóját, amit ugyancsak „ősi” stílusban állítottak össze a helyszínen, azaz voltak benne barlangrajzok.

A győztes csapat a díjátadáson, az Alsóerdőn

- Dicséretes volt a csapat önállósága, a feladatmegosztás, a feladatok felelőseit előre kijelöltük. Sokat dolgoztak a fiatalok, szabadidejükben próbáltak. Büszkék vagyunk rájuk – mondta Illés Csaba DÖK-segítő, felkészítő tanár.

A csapat összes tagját szerdán várják közös ünneplésre, ahol mindenki megcsodálhatja a trófeát, és előkerülnek majd a gyerekpezsgős poharak is.

A Marakusz törzs

A Marakusz törzs tagjai:

Diernbeck Dalma (11.b) csapatkapitány

Halász-Lukács Attila (10.c) csapatkapitány-helyettes

Jokhel Mihály (12.c) csapatkapitány-helyettes

Kósa Réka (11.a) csapatkapitány-helyettes

Jordán Ádám (11.b) csapatkapitány-helyettes

Nagy-Gellén Hanna (11.a)

Szakály Kornélia (11.a)

Berényi Anna (11.b)

Gerencsér Botond (11.b)

Jordán Blanka (11.b)

Milley Kristóf (11.b)

Németh Levente (11.b)

Polgár Domonkos (11.b)

Sziva Teodóra (11.b)

Takács Levente (11.b)

Fajt-Ujj Flórián (11.c)

Kránicz Boglárka (11.c)

Németh Botond (10.c)

Balogh Nóra (9.b)

Cser Regina (9.b)

Csák Kristóf (9.c)

Dinnyés Veronika (9.c)

Schiller Anna (9.c)

Simon Sára (9.c)

Végh Laura (9.c)

A törzs eredetét mesélő gyümölcstál

A X. Városi diákvetélkedő eredménye:

1. Mindszenty-gimnázium

2. Ady-gimnázium

3. Kölcsey-gimnázium

4. Csány-technikum

5. Zrínyi-gimnázium

6. Deák-technikum