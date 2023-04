Utóbbi többéves folyamat eredménye, fogalmazott sajtótájékoztatóján Manninger Jenő polgármester, kiemelve: a dokumentum az elmúlt évek változásait tükrözi. A szabályzathoz több mint száz javaslat érkezett, ezeket is tartalmazza a hész, amelyet elfogadott az állami főépítész és az építésügyi tárca is.

A városvezető elmondta, a Fenyves allé esetében változtatási tilalmat léptetett életbe a grémium, ami azt jelenti, hogy június 30-ig új építkezések nem indulhatnak a területen. Ekkor a téma visszakerül majd a testület elé, amely új szabályozást fogadhat el. Az a cél, hogy a történelmi terület látványképét minél jobban megőrizhesse és védhesse Keszthely, szögezte le Manninger Jenő.

– Az előkészületben lévő szakmai javaslat szerint a terület beépíthetőségét is meghatározzuk majd oly módon, hogy egységes képet mutasson a Fenyves allé – hangsúlyozta a polgármester. –Megjelentek a befektetők, és ezzel együtt erősödött az építkezési szándék is. A 2013-as szabályozás idejétmúlt lett, az újban rögzítjük majd például azt is, hogy a tulajdonosok, amennyire csak lehet, a Fenyves allétól s magától a fasortól távol építkezhessenek, a településkép-védelmi rendeletben pedig azt is meghatározzuk a főépítész javaslata alapján, hogy milyen formájúak lehetnek a majdani épületek.

Munkában a testület. A képviselők döntöttek a helyi építési szabályzatról is

Fotós: Andras Belovari

A városvezető arról is beszélt, június 30-ig a parkolási rendszer új szabályozását is kidolgozzák. Ennek az a célja, hogy segítsék a belvárosi és egyes lakótelepi ingatlantulajdonosokat azzal, hogy nem kötelezik őket garázsok építésére.

A grémium elfogadta az önkormányzati cégek üzleti terveit is. Ezek kapcsán kijelenthető: kiegyensúlyozottan gazdálkodnak a város társaságai, mondta Keszthely első embere.

– Természetesen mindenütt vannak nehézségek, de a dokumentumokat a felügyelő bizottságok és most a képviselők is jóváhagyták, elismerve a városi tulajdonú vállalkozások munkáját – mondta Manninger Jenő.