Az eseményen a kanizsai szervezet munkatársa, Goór Violetta elmondta: öt társaság érkezett általános és középiskolákat képviselve. Eljött a Piarista- és a Péterfy-iskola, valamint a Zsigmondy-technikum, a Thúry-technikum és a Mező-gimnázium csapatai mérték össze tudásukat. Kategóriánként csak az első helyezést elért gárda indulhat a vármegyei döntőn, melynek Zalaegerszeg ad otthont május 4-én, csütörtökön.

A Zsigmondy-technikum tanulói épp egy autóbaleset sérültjeinek ellátásán dolgoznak a modellezett szituációban

Fotó: Szakony Attila

– Négy gyakorlati szituációt kellett megoldaniuk a diákoknak, sőt, elméleti feladatok is vártak rájuk, ebből alakítottuk ki a végső sorrendet – mesélte Goór Violetta. – Az állomásokon eszméletlen beteg, artérián vérző személy ellátása éppúgy szerepelt, mint a szívroham pontos felismerése. Ezen kívül modelleztünk egy érdekes autóbalesetet, de áramütést és égési sérülést is el kellett látniuk a fiataloknak. Ez mind olyan szituáció, ami a hétköznapokban bármikor előfordulhat és bizony, a fiataloknak éles körülmények között is reagálniuk kell az esetekre.

A versenyt a középiskolásoknál a Mező-gimnázium együttese nyerte, az általános iskolásoknál pedig a Péterfy-iskola csapata örülhetett.