Az egészséghét során egyszerre kínáltak élményt a gyerekeknek, illetve mutatták meg számukra az egészségtudatos életmód alapjait. Naponta más és más program szerepelt a kínálatban, s ezek közt olyan is akadt, amelyhez a szülők is csatlakozhattak, vagy konkrétan részükre szervezte meg az intézmény. Ez utóbbi során Szukics Renáta pszichológus tartott előadást az érzelmi nevelés, a düh, az agresszió és a félelem témakörében. Arról beszélt a szülőknek: miként lehet a gyermeket úgy nevelni, hogy az ismerje és tudja is kezelni az érzelmeit.

- Az egészséghetünk mindenkori előzménye, hogy szülői értekezlet során ismertetjük a szülőkkel az adott alkalomra szóló programtervünket, s egyben a segítségüket is kérjük, hiszen közreműködésük nélkül nem tudnánk ötleteinket megvalósítani – mondta Kovács Imréné, az intézmény vezetője. – Ez évben, ahogy korábban is, a program sikeres megvalósításához szükséges zöldségek és gyümölcsök biztosításán túl arra kértük őket, hogy a gyermekeikkel gyűjtsenek képeket a mindennapi élet helyes és helytelen szokásairól, valamint az egészséges és az egészségtelen ételekről. Ezekből a képekből rögtön az első napon plakátokat készítettünk, illetve a tevékenység közben beszélgettünk róluk a gyerekekkel.

Kovács Imréné hozzátette: a hét rendezvényei közt szerepeltek kirándulások, sportprogramok, táncház és bábszínházi előadás is. A gyerekek ellátogattak a mentőállomásra, a tájházhoz, megtekintették a helyi üzletek zöldség- és gyümölcskínálatát, de a szülők által felajánlott alapanyagokból gyümölcssalátát és egyéb egészséges ételeket is készítettek. Mindemellett szerveztek számukra zenés tornát és csicsergő foglalkozást is. Ezek a programok az intézményvezető szerint azért is különösen fontosak, mert az egészségtudatosság alapjainak elsajátíttatását már óvodás korban célszerű elkezdeni, hiszen ez a korosztály kifejezetten fogékony az ismeretekre. Annak is nagy a jelentősége, hogy a szülői minta mellett az óvodapedagógusok is példát mutassanak a gyerekeknek, hiszen azáltal még jobban hat rájuk, még inkább megerősödik bennük az egészséges életmód követésének fontossága.