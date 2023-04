ZALAEGERSZEGI HÍREK

Felavatták a 106 férőhelyes hotelt Zalaegerszegen

Zalaegerszeg nyugati kivezető útján, a Hock János úton helyezkedik el az a korábban sportcélokat szolgáló épület, amely 2010 óta várta a hasznosítását. Iván Gyula és Szabó György látta meg benne a lehetőséget, így felújítva szálláshelyként üzemelhet tovább. Az átadási ceremónia hétfőn délelőtt zajlott le – olvasható a Zalai Hírlapban. A zalaegerszegi gazdasági és turisztikai fejlődés igényt generál több városi szálláshelyre, a lehetőség mostantól 106 férőhellyel bővült a Hotel Venatus jóvoltából. Az avatásán Iván Gyula a tulajdonosok képviseletében szólt arról, hogy a piaci igényt felismerve szeretnék kielégíteni a szállodai elhelyezés iránti keresletet. A beruházást a zalaegerszegi lokálpatriotizmus szellemében egerszegi közreműködőkkel bonyolították, a tervezéstől a kivitelezésig itteni cégek készítették a megújult épületet. Balaicz Zoltán polgármester beszédében emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban 4400 új munkahely jött létre a városban, s ez a szám tovább növekszik, ezért hálás a vállalkozóknak, hogy a férőhelybővítéssel a közös érdekeket szolgálnak.

Ecsedi Erzsébet színművész kapja 2023-ban a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját

Ecsedi Erzsébet színművész kapja 2023-ban a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját. A díjazott, a Hevesi Sándor Színház társulatának tagja vasárnap este a születésnapi összejövetelén értesült a hírről, a céh döntéséről szóló levelet Ecsedi Csenge, a lánya olvasta fel – tudósít a Zalai Hírlap. A Színházi Kritikusok Céhe évente egyszer titkos szavazással életművéért kritikusdíjat adományozhat olyan, a színházművészet bármely területén kiemelkedőt alkotó, lezárt pályával vagy pályaszakasszal rendelkező 65 év feletti művésznek, aki dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményeiért, színvonalának emeléséért, és közvetve vagy közvetlenül hozzájárult, illetve hozzájárul a magyar színházművészet jövőjének alakításához, a fiatalabb színházi generációk neveléséhez, formálásához. A Színházi Kritikusok Céhe eddigi életműdíjasai: Törőcsik Mari, Senkálszky Endre, Zsámbéki Gábor, Fodor Tamás, Molnár Piroska, Székely Gábor, Radnóti Zsuzsa, Lázár Kati, Pogány Judit, Csíky András, Szakács Györgyi, Cserhalmi György.

Jubileumi gálaműsort tartott a Gála Társastáncklub Egyesület

A táncművészet világnapja, április 29-e alkalmából rendezett ünnepi műsort vasárnap este az egerszegi Hevesi Sándor Színházban a megalakulásának jubileumát ünneplő, 25 éves Gála Társastáncklub Egyesület – írja a zaol.hu. Érdeklődésünkre Kuzma Péter, az egyesület alapító tagja elmondta, hogy már 1999-ban megrendezték a világnaphoz kapcsolódóan a gálaestet, ám a sorozat 2019 után megszakadt a koronavírus-járvány miatt. Az idei gálaműsorba kilenc zalai egyesület táncosait hívták meg, a produkciókat népszerű filmzenékre koreografálták. Az est a szórakoztatáson túl jótékony célt is szolgált, a bevétellel a magyar bajnok Gála Társastáncklub Egyesület táncosainak őszi, Hong Kongban megrendezendő latin formációs világbajnokságra való eljutását támogatják.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Isten dicsőségét hirdették Nagykanizsán

Isten dicsőségének hirdetésére szervezett ökomenikus programot szombaton este a nagykanizsai Medgyaszay Házba a Harmónia Közösség. A dicsőítő esten mások mellett Varga László kaposvári katolikus püspök tanítását is meghallgathatták a résztvevők – tudósít a Zalai Hírlap. Az est házigazdája a Harmónia Közösség volt, amely Istent dicsőítő dalokat mutatott be a színpadon. A programhoz a katolikus és református egyház helyi képviselői is csatlakoztak. Hella Ferenc lelkész, a somogyi református egyházmegye esperese lapunknak elmondta: ez már a harmadik alkalom volt, hogy Nagykanizsára dicsőitő estet szerveztek, s annak helyszínéül azért is választották a Medgyaszay Házat, mert ezzel is szerették volna a rendezvény ökumenikus jellegét hangsúlyozni. A református egyház képviseletében Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója vett még részt a programon, aki a törökországi földrengést követő mentőakció során a magyarországi csoport operatív vezetőjeként dolgozott a helyszínen.

Nyers savak jellemzik az évjáratot – borminősítőt tartottak Nagykanizsán

Huszonkettedik alkalommal rendezte meg borminősítőjét a nagykanizsai Mindenki Házában a miklósfai Dr. Kotnyek István Kertbarát Kör – tájékoztat a zaol.hu. A három bizottságot alkotó, így összesen 12 főből álló zsűri szombaton zárt ajtók mögött 86 mintát kóstolt. A versenyre 33 gazda nevezett, köztük a kertbarátkör 22 tagja. A borok közül 50 minta volt fehér, 23 vörös és 13 rozé. A bizottsági elnökök közül dr. Brazsil József, a Da Bibere Borlovagrend nagymestere úgy fogalmazott: bár a gazdák többsége ezúttal is nagyon jó munkát végzett, ám Miklósfán általában szebb, jobb borokkal szoktak találkozni. A zsűri döntése alapján a fehérborok közül 13 kapott arany, 25 ezüst, 11 pedig bronz minősítést, míg egyet oklevéllel jutalmaztak.

Sikkasztott a közös képviselő Nagykanizsán

Az egerszegi törvényszék közlése szerint a nagykanizsai férfi a dél-zalai vízhasználati társaság közös képviselője volt. Feladatát képezte, hogy a társaság tagjaitól az ingatlanaikon elfogyasztott ivóvíz ellenértékét átvételi elismervény ellenében készpénzben beszedje, majd befizesse a szolgáltatónak. A vízdíjakat rendszeresen összegyűjtötte a társaság tagjaitól, azonban befizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, a beszedett összegek egy részét nem fizette be, azt saját céljaira fordította. Így 2012. április közepétől 2020. szeptember közepéig 2,2 millió forintot meghaladó kárt okozott. A Nagykanizsai Járásbíróság a férfit bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, a sértetti közrehatást és az időmúlást. A férfit a bíróság jogerősen 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítéletet mind a vádlott és a védője, valamint az ügyész is elfogadta, így az jogerős.



KESZTHELYI HÍREK

Hévíz és Annaka jövőbeni együttműködéséről egyeztettek

Partnertelepülési kapcsolat formálódik Hévíz és a japán Annaka között, amelynek delegációja nemrég látogatást tett a zalai fürdővárosban – olvasható a Zalai Hírlapban. Kaneko Akiko, a település képviselő-testületének tagja vezette a japán küldöttséget, amely a Gunma prefektúrabeli településről érkezett azzal a szándékkal, hogy együttműködési, vagy testvérvárosi kapcsolatot kezdeményezzen Hévízzel. A Papp Gábor polgármesterrel és Kepli József János alpolgármesterrel folytatott megbeszélésen a japán politikus elmondta: városuk mintegy 50 ezer lélekszámú, ami náluk viszonylag kicsinek számít. Kaneko Akiko arról is beszélt, Annakában és környékén számos gyógyforrás található, s erre alapozva sok gyógyszálló működik, fejlett egészségkultúrával. A település elkötelezetten támogatja a gyógyfürdők fejlesztését s az erre alapuló turizmust. A japán képviselő kijelentette: Hévíz világhírű gyógyhely, amelynek tapasztalataira, tudására számítanának a jövőben.

A pápalátogatás előtt egy nappal dr. Udvardy György tart előadást Keszthelyen

Ferenc pápa magyarországi látogatásának kezdete előtt egy nappal dr. Udvardy György veszprémi érsek tart előadást a békéről a Balaton fővárosában - írja a Zalai Hírlap. A főpásztor április 27-én, csütörtökön 17 órától az Amazon Házban mondja el ezzel kapcsolatos gondolatait a 379. Feltámadás cserkészcsapat meghívására. Az est fővédnöke Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő. Az 1925-ben alakult cserkészcsapat csaknem száz tagot számlál, s rendkívül aktív a térség közöségi életének szervezésében. Bálok és táborok is fémjelzik lassan évszázados működését.

A hittanos gyerekek felfedezhették: nem vagyunk egyedül

A keszthely-zalaszentgróti esperesi kerület hittanosai találkoztak a Kármelben, ahol a lelki programok mellett sok játék, ismeretterjesztő foglalkozás és sportos kihívás várta őket – tudósít a zaol.hu. A több mint 300 ifjú tartalmas és vidám napot töltött együtt a reggeli szentmise után a Kis Szent Teréz-templomban, amelynek akár a tornyába is felmehettek, megismerhették a bazilika orgonáját, az udvari rekeszmászás során pedig akár tériszonyukat is legyőzhették az egymásra rakott műanyag tárolók meghódítása során. Mezei András, a házigazda Kármel plébánosa kiemelte, polgári iskolákból is szép számmal érkeztek hittanosok erre a napra.