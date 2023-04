Mint az Balaicz Zoltán polgármester és Domján István önkormányzati képviselő szavaiból kitűnt, a Kovács Károly városépítő programban finanszírozott munkálatok eredményeképpen az óvodát és az általános iskolát is kiszolgáló út 260 méter hosszban újult meg a Gazdaság és a Körmendi utca között. A munkálatok során a hat méter széles útburkolat mellett az általános iskola épülete előtti járda burkolatát is felújították 120 méter hosszban. Az utca keleti oldalán 21 darab párhuzamos beállásos, szabvány szerinti parkolót is felfestettek. A csapadékvíz elvezetésére a meglévő 6 víznyelő aknát átépítették és a 15 rossz állapotú tisztítóakna fedőlapját is kicserélték. Korábban, 2022-ben az ivóvízvezeték rekonstrukciója is megtörtént a felújított szakaszon.

Az Iskola utca nyugati oldalán a járda felújítása azt követően történik meg, hogy megépül a mini bölcsőde és az azt kiszolgáló közmű – hangzott el.