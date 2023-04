Immár 53 éve, hogy az elsők között a mi közösségünk elevenítette fel a borbírálatok hagyományát, amely azóta a kertbarátok borünnepévé nőtte ki magát. Miután a zsűri által megmérettetett a szőlősgazdák éves munkája, közös vacsorával, vidám műsorral tettük emlékezetessé a találkozót - fogalmazott csütörtök délután a Keresztury VMK-ban tartott rendezvényen Mrakovics Miklósné, a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület elnöke, aki, maga is hozzájárulva a kulturális élményekhez, versbe szedett gondolataival köszöntötte a vendégeket.

Az ítészek 55 bormintát bíráltak el az őket kiszolgáló kertbarátok segítségével. A képen: Császár Lajosné, Rába Szilárd, Nagy-Horváth Jolán, Sabján Károly, Pereszlai Zsolt és Erőss Antal

Fotós: Fincza Zsuzsa

A jó hangulatot a Gyenesdiási Dalárda nótacsokra alapozta meg, de nem csak a műsorról gondoskodtak, a zsűrinek is adtak munkát, beneveztek ugyanis a vetélkedésbe pár üveggel a gyenesdiási és a cserszegtomaji szőlőskertekben termett boraikból is. Mert az igaz, hogy az ítészek "csak" minősítették az italokat, de a gazdáik és a csapatok bizony versengtek: kinek a bora ért el jobb eredményt, kik kaptak több aranyat?

Közel 10 éve a Mezőgazdasági Nyugdíjasok klubja is csatlakozott a kertbarátok borversenyéhez

Fotós: Fincza Zsuzsa

Az egerszegi kertbarátok immár állandó szakértő zsűrijét, a Sabján Károly kertészmérnök, Erőss Antal agrármérnök, Pereszlai Zsolt szőlész-kertész üzemmérnök és Rába Szilárd borász alkotta bíráló bizottságot minden eddiginél nagyobb feladat elé állították, a környező dombok szőlőskertjei és a Balaton közelében termett borok mellett még a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete is gyarapította a munkájukat, így összesen 55 üveg italról kellett véleményt formálniuk. A szakértőket a vörös borok nyűgözték le leginkább - Sabján Károly nem véletlenül hangsúlyozta már többször is: a Zalaegerszeg-környéki dombság talaja, klímája a kék szőlők termesztésére a legalkalmasabb. Az ítészek egybehangzó véleménye: a tavalyi kiváló évjárat; évek óta nem volt szerencséjük olyan sok kiemelkedően kiváló minőségű vörös bort kóstolni, mint a kertbarátok idei versenyén. Közülük is a legjobbnak Norsics Ferenc egyik cabernet savignon mintáját találták (Norsics gazda 5 borral nevezett, valamennyi aranyat érdemelt), sok dicséretet kapott az Othello, "tökéletesnek" találtatott a kormin, kicsit "vékony" színe ellenére aranyként minősült a syrah - pinot noir itóka is. Persze negatív kritika is megfogalmazódott: a bronzra minősített vegyes vörösborból ősszel majd friss borral keverve balzsamecetet kéne készíteni...

A három gyenesdiási vendég - két arany, és több ezüst minősítést könyvelhetett el . Középen a gyenesdiási pincészet vezetője, Rádi László borász, mellette balról Péter Gábor, jobbról Papp Feren

Fotós: Fincza Zsuzsa

A gyenesdiásiak és a csenteiek jobbára fehér borokkal jeleskedtek, az aranyakat ebben a kategóriában zömmel ők nyerték, de az ezüstéremmel sem kellett szégyenkezni senkinek, a Sabján Károly vezette zsűri ugyanis köztudottan a legszigorúbb a környéken - Pereszlai Zsolt például Eger-környéki gyökerekkel büszkélkedve, naná, hogy a legjobb borokhoz szokott. A fehér kategóriában Kovács Gábor pölöskei muskotálya bizonyult a "csúcsbornak". Érdekeség: Rádi László, a Gyenesdiási Dalárda pártoló borásza az országos versenyen 3 aranyérmesnek bizonyult bora közül, csak egyikre kapott aranyat, a másik kettőt ezüstre tartották az zalaegerszegi ítészek, az is lehet, magyarázták, hogy a kelleténél kicsit jobban felmelegedett a bírálatig a bor, s olyankor másként mutatkoznak az értékei...

Norsics Ferenc 5 arany oklevelet vett át Mrakovics Miklósnétól

Fotós: Fincza Zsuzsa

A vörös borok mezőnyében arany minősítésre tartották érdemesnek Reizer József zweigelt; Kovács József vegyes; Mózes Sándor vegyes; Kovács László kormin; Kovács László vegyes; Kovács Gábor vegyes (syrah, pinot noir, zweigelt), Magasi Gyuláné Syrah-zweigelt; Fáró Imre merlot; Magyarosi Győző cuve; Németh György cuve; Takács Antal vegyes; Norsics Ferenc vegyes; Norsics Ferenc Othello; Norsics Ferenc cabernet sauvignon; Norsics Ferenc cuve; Norsitcs Ferenc cabernet sauvignon 2.; Balogh István vegyes, azaz többféle együtt szüretelt kékszőlőből készített italát. A fehér minták közül arany oklevelet érdemelt Rádi László Zengő; a Kertbarátok ezerjó; Kovács Gábor pölöskei muskotály; Péter Gábor cserszegi fűszeres; Zelka Marko vegyes; Vida Magdolna vegyes; Császár Lajosné vegyes; Kondor Zoltán vegyes; Takács Antal rizling bora.

A Gyenesdiási Dalárda bordalokkal szórakoztatta a vendégsereget

Fotós: Fincza Zsuzsa

A jól sikerült rendezvényhez gratulált dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek" Országos Szövetség alelnöke, a megyei szervezet elnöke.