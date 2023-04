Zárásához érkezett az Energy Tour Lentiben

Zárásához érkezett a határtérségben az az energetikai témájú program, melyben magyar részről Lenti, Lovászi és Gosztola önkormányzata is részt vett – írja a zaol.hu. Kialakítottak egy tematikus túraútvonalat, melyen az említett települések és a horvát partner, Muraszerdahely érintésével megismerhetik a térség kőolajipari múltját, az alternatív energiák felhasználási lehetőségeit és a Föld törésvonalai mentén keletkezett földsugárzások jótékony hatásait. Az útvonal egyik eleme a Lovásziban található légoltalmi pince, melynek megújították a szellőzőrendszerét és gépészetét, s egy interaktív kiállítást is berendeztek. Gosztolában felállítottak egy felújított olajfúrókutat és pihenőhelyet alakítottak ki. Lentiben, a lentiszombathelyi városrészben a régi iskola épületében és annak környezetében található bemutatóközpontban a megújuló energiaforrások modern felhasználásával ismerkedhet meg az érdeklődő, illetve kerékpáros pihenő létesült. Muraszerdahelyen az egykori olajbányászatnak emléket állító tematikus park, játszótér és interaktív kiállítás készült.

Bognár Csilla maradt a zalai könyvtárosok elnöke

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Zala Megyei Szervezete nemrég tartotta tisztújító taggyűlését. A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban megtartott ülésen a korábbi elnök, Bognár Csilla újabb négy évre kapott bizalmat az elnökségtől - írja a Zalai Hírlap. Bognár Csilla, az egyesület elnöke beszámolt az elmúlt öt év munkásságáról, eredményeiről. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a tagok száma 65-ről 70-re emelkedett az egyesületben. A szervezet minden évben szervez csapatépítő tréninget és szakmai kirándulást tagjainak, ezek dátumát és helyszínét is megbeszélték a résztvevők. Ezután következett a tisztújítás. A szervezet megerősítette elnöki pozíciójában Bognár Csillát, a Halis István Városi Könyvtár csoportvezetőjét. Az elnökségben helyett kapott még a kanizsai Halis-könyvtár munkatársa, Majorné Virág Adrienn, Tóth Renáta, a Deák-könyvtár igazgatója, Dóráné Mészáros Anikó vármegyei könyvtárellátási vezető és Lapath Gabriella, a lenti városi könyvtár igazgatója.

Közösségi programot tartottak Nagyrécsén

Nagyrécsén rendeztek közösségi programot a Dombhátról dombhátra projekt keretében – írja a zaol.hu. A hat települést, Újudvart, Csapit, Magyarszentmiklóst, Nagybakónakot, Nagyrécsét és Zalakarost megszólító, közel 53 millió forintos projekt fő célkitűzése, hogy újraélessze a települések közösségi életét, új rendezvényekkel, újjászervezett közösségekkel segítse a települések egymás közti kommunikációját. Emellett a projekt kísérletet tesz arra is, hogy az egymáshoz ezer szállal kapcsolódó településeken az emberek kapcsolatait szélesítse, s a közösségeken keresztül a fiatalokat visszacsábítsa a térségbe. A rendezvényen megjelent Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke is, aki úgy fogalmazott: a Covid-járvány után kifejezetten kívánatos egy ilyen program megvalósítása.

TeSzedd! akció Gálafejen

Tisztább lett az Alsóerdő, köszönhetően a zalaegerszegi városrészben, Gálafejen, Vakaros-hegyen szombaton szorgoskodó önkénteseknek. Szilasi Gábor, a térség önkormányzati képviselője arról számolt be a zaol.hu hírportálnak, hogy csatlakoztak a Föld napja alkalmából meghirdetett országos TeSzedd! akcióhoz. Kéttucatnyian, a városrész lakói, valamint a Gálafeji Polgárőrök, illetve a Gálafej-Vakaroshegy Fejlődéséért Egyesület tagjai láttak munkához szombaton 9 órakor, és a Széna tértől indulva 15 zsák hulladékot gyűjtöttek össze. Végigjárták az országút melletti területet is a Gálafeji és Sugár utca között. Szilasi Gábor arról számolt be, hogy évről évre megismétlik a takarítást, ennek is köszönhetően csökkenő mennyiségű szemetet gyűjtenek össze.

Virágtartók lettek a csorba bögrékből Nagykanizsán

Az Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkező nagykanizsai Kertvárosi tagóvoda a Föld napjához kapcsolódva 7. alkalommal rendezte meg óvodásaik és családjaik számára a Csorba Bögre - Csoda Bögre elnevezésű programját – tudósít a Zalai Hírlap. A zöld jeles napok köré szervezett családi délutánjaik célja a szülők bevonása a környezettudatos magatartást alakító programjaikba, a minőségi időtöltés szorgalmazása. Az ültetést különböző programok is kísérték. Az óvodásoknak lehetősége volt többek között mobildíszt alkotni, vagy különböző újrahasznosított anyagból készült fejlesztőjáték segítségével gyakorolni a szelektív hulladékgyűjtést. A program végén az óvodások tenyérlenyomatával készítettek óriásplakátot.

TeSzedd! Kerkabarabáson és Külsősárdon is

A napokban Kerkabarabás és Külsősárd is csatlakozott a TeSzedd! akcióhoz, mely hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma. Paál István, Kerkabarabás polgármestere arról számolt be, hogy az akcióhoz csatlakozott 15 résztvevővel megtisztították a falu teljes belterületét - tudósít a zaol.hu. Összesen 40 zsák hulladékot gyűjtöttek be. Kerkabarabáson első alkalommal csatlakoztak a Te szedd! felhíváshoz, ám mivel az önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a helyi környezet rendben tartását, eddig is odafigyeltek a közterek megtisztítására. Külsősárdon több éve rendszeresen megrendezik a TeSzedd! akcióhoz csatlakozva a szemétgyűjtést, melyhez a helyiek szívesen csatlakoznak – számolt be a programról Gasparics Győző polgármester. A 15 résztvevő főként a falu külterületét tisztította meg az elszórt hulladéktól, illetve a szemétgyűjtés mellett társadalmi munkában újra letérkövezték a kultúrház előtti részt, ahol a burkolat javításra szorult.

Jövő szerdán a Falco KC otthonában kezd a Zalakerámia ZTE KK

A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának nem kellett az ötödik mérkőzésre kényszerülnie a Sopronnal szemben: szombaton idegenben vívta ki a bajnoki elődöntőbe jutást, és már készül a jövő szerdai, Falco KC Szombathely elleni első mérkőzésére – tudósít a Zalai Hírlap. Szombaton – hasonlóan az előző háromhoz – megint egy nagyon feszült és izgalmas csata végén tett pontot a párharc végére a Zalakerámia ZTE KK, amely Sopronban 84-79- re győzött, ezzel 3-1-re nyerte meg a negyeddöntőt.