VÁRMEGYEI HÍREK

Bakos-Kiss Gábor Sinatra-estje Tornyiszentmiklóson

Nem „csak” egy zenés előadás résztvevői lehettek azok, akik ellátogattak néhány napja a tornyiszentmiklósi művelődési házba Bakos-Kiss Gábor önálló estjére, kinek személyében a 20. század egyik legnagyobb zenei alakja, Frank Sinatra elevenedett meg – tájékoztat a Zalai Hírlap. A világszerte jól ismert dalok ezúttal átértelmeződtek és tapintható közelségbe hozták magát az embert, szabadon, megkövesedett kontextusok nélkül. Bakos-Kiss Gábor Jászai Mari-díjas színész, rendező, a Győri Nemzeti Színház igazgatója nem ismeretlen a zalai közönség számára, korábban a Hevesi Sándor Színházban Baracs főmérnököt alakította a Mágnás Miskában. A művész számára nagy utazás volt Sinatra bőrébe bújni.

Tavaszi szomszédoló túra a Göcsejben

A Göcsej csodálatos természeti környezetének bemutatása érdekében, valamint a szabadidős sport kedvelőinek örömére szervezte meg Tavaszi Szomszédoló Túráját a Petrikeresztúri Közösségfejlesztő Egyesület – írja a zaol.hu. A szombati rendezvényen mindegy kétszázan vettek részt. A közép-zalai település évente két természetjáró programot szervez. Előbb az őszi időszakot célozták meg, majd – részben annak sikere kapcsán – a Tavaszi Szomszédoló Túrák sorozatát is útnak indították. A szervezők ez utóbbira három távot jelöltek ki, melyek közül idén a 16 kilométeres, azaz a közepes hosszúságú volt a legnépszerűbb.

Közös erővel a tisztaságért Felsőrajkon

Elindult a TeSzedd! országos hulladékgyűjtő akció Zala vármegyében is. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos hétfőn zalai szervezetek vezetőivel és gyerekekkel közös sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet a környezet megtisztításának fontosságára – tudósít a zaol.hu. A politikus kiemelte: Felsőrajkon 300 ingatlanból heti 75 mázsa szemetet visznek el. És ez csak egy település, tehát az országban rengetek hulladék keletkezik. A gyereket arra tanítják, hogy nem szemetet kell szedni, hanem a hulladékot nem szabad eldobni. A szemléletváltozás fontosságára mutatott rá Felsőrajk polgármestere, Zsuppánné Horváth Mária is, aki reméli, hogy az önkéntes hulladékgyűjtőket látva az emberek felhagynak a szemeteléssel és odafigyelnek a környezet tisztaságára.

A rendőrség napját ünnepelték Pacsán

Sárkányölő Szent György a lovagok, cserkészek védőszentje, akinek tiszteletére Magyarországon 1992 óta április 24-én tartják a rendőrség napját. Ez alkalomból hétfőn Kelemen Tamás polgármester köszöntötte a pacsai rendőrőrs szolgálatot adó tagjait, Pőcze László járőrparancsnokot, Biczó Attila körzeti megbízottat és ajándékot adott át számukra - tudósít a Zalai Hírlap. A településen 1991 óta működik rendőrőrs, amelynek hatáskörébe 18 település tartozik. Kelemen Tamás a térség lakossága és önkormányzatai nevében is megköszönte az állomány valamennyi tagjának az egész évi elhivatott munkát. Mint mondta, szilárd közbiztonság nélkül nem lehet fejlődő városról, térségről beszélni.

Egészségnevelési programok a zalalövői óvodában

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ezúttal is változatos programsorozatot kínált az intézménybe járó gyerekek számára egészséghetén a zalalövői Borostyán Óvoda és Minibölcsőde. Az intézmény hetedik alkalommal rendezte meg komplex egészségnevelési programját – olvasható a Zalai Hírlapban. A hét rendezvényei közt szerepeltek kirándulások, sportprogramok, táncház és bábszínházi előadás is, egyszerre kínáltak élményt a gyerekeknek, illetve mutatták meg számukra az egészségtudatos életmód alapjait. Naponta más és más program szerepelt a kínálatban, s ezek közt olyan is akadt, amelyhez a szülők is csatlakozhattak, vagy konkrétan részükre szervezte meg az intézmény. Ez utóbbi során Szukics Renáta pszichológus tartott előadást az érzelmi nevelés, a düh, az agresszió és a félelem témakörében. Arról beszélt a szülőknek: miként lehet a gyermeket úgy nevelni, hogy az ismerje és tudja is kezelni az érzelmeit.

Program az idősotthon lakóinak a lenti könyvtárban

Egy éve indította el közös programját a lenti városi könyvtár és a Kolping Gondozási Központ, melynek keretében az idősotthon lakóinak különféle programokat tartanak a közművelődési intézményben – írja a zaol.hu. Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ vezetője a kezdeményezés kapcsán elmondta, hogy az idősotthonban nagy gondot fordítanak az ápolás mellett a foglalkoztatásra is, ennek egyik eleme a könyvtáros rendezvény. Változatos programokkal várják őket, melyek tartalmas időtöltést jelentenek számukra, szórakoztatóak, segítenek a memória karbantartásában, az aktivitás megőrzésében. Rendszeres vendégei ezen alkalmaknak a helyi zeneiskola növendékei, a diákok és tanáraik nemcsak játékukkal szórakoztatják az idős közönséget, hanem szívesen részt vesznek az ezt követő beszélgetésben, ismerkedésben is.

Boér Gábor a vezetőedző, Sallói István a sportigazgató a ZTE FC-nél

A ZTE FC hivatalossá tette, hogy Ricardo Moniz vezetőedző menesztése után Boér Gábor veszi át a csapat irányítását. Azt is bejelentették, hogy Sallói István visszatér, mint sportigazgató, mely posztról 2021 nyarán távozott. A vasárnap esti DVSC elleni 0-2-es vereség után, ha nem is volt várható, de benne volt a levegőben, hogy valami történni fog a ZTE FC együttesénél. Hétfőn délelőtt a ZTE FC bejelentette, hogy meneszti Ricardo Moniz vezetőedzőt és nem sokkal később az is kiderült, hogy Dragóner Attila sportigazgató sem marad a posztján.