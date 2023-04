Barkaszentelést tartottak Pákán virágvasárnap

Virágvasárnap a húsvétot megelőző nagyhét kezdete, amikor a keresztények arról emlékeznek meg, hogy hitük szerint Jézus Krisztus a követői által a lába elé tett pálmaágakon bevonult Jeruzsálembe. Virágvasárnaphoz számtalan népszokás kapcsolódik, többek között a barkaszentelés, amely elhárítja a rontásokat, megvédi a tulajdonos házát a vihartól és tűztől, veteményesébe tűzve pedig a terményt is növeli a magyar népszokások szerint. Pákán a Szent Péter és Pál tiszteletére felszentelt templomnál található Mária-szobornál elevenítették fel ezt a hagyományt az elmúlt vasárnapon.

Új nyílászárók a tófeji sportcentrumban

Befejeződött a tófeji sportcentrumban található épületek felújításának első üteme. A Leader program keretében zajló beruházás során a sportöltöző, valamint az egykori tekepályából kialakított kondicionáló terem külső, már rossz állapotú nyílászáróit cserélték ki – olvasható a Zalai Hírlapban. Mindez azt jelenti, hogy a két önkormányzati tulajdonban lévő épület összesen 43 darab új műanyag ablakot, illetve öt ajtót kapott – mondta az átadás kapcsán a község polgármestere. Horváth Zoltán azt is hozzátette: a közel hétmillió forintos beruházási költség 95 százalékát pályázati támogatásból tudták biztosítani, a településnek ennek köszönhetően mindössze öt százalékos önrészt kellett a munkálatokhoz hozzátennie. A felújítási munkák ezzel még nem értek véget. Ugyancsak pályázati támogatással, és szintén a Leader program keretében a tetőhéjalások cseréjét szeretnék a következő ütemben megoldani. Jelenleg mindkét épületet pala fedi, ezt korszerűbb és tartósabb tetőcserépre szeretnék lecserélni.

A meglévő eszközök mellé kisteherautót is igényeltek a bánokszentgyörgyiek

Kisteherautóval gyarapodott a bánokszentgyörgyi önkormányzat járműparkja, a közel 15 millió forintos járművet a Magyar falu program keretében szerezhette be a település – írja a zaol.hu. Baumgartner László polgármester elmondta: még tavaly nyújtottak be pályázatot a Magyar falu program keretében egy kisteherautó beszerzésére. Az elmúlt időszakban számos eszközt és gépet, többek között fűnyíró kistraktort nyertek, ezek a közterületek rendben tartását segítik elő, így a kisteherautóval kiegészülve komplex módon tudják végezni feladataikat.

Rendőrkutyás bemutató a nagyrécsei iskolában

A Dombhátról dombhátra projekt keretében bűnmegelőzési programot tartottak hétfőn a nagyrécsei általános iskolában. A gyerekeknek Tislér Zoltán, Fűzvölgy körzeti megbízottja látványos rendőrkutyás bemutatót tartott – olvasható a Zalai Hírlapban. Az esemény az udvaron kezdődött a rendőrségi kutyás bemutatóval, ahol Tislér Zoltántól a tanulók részletes tájékoztatót hallhattak a rendőrebekről, azok munkafeladatairól és bevetési lehetőségeiről. Szó esett még a magyar kutyafajtákról, illetve Tislér Zoltán szemléltette, hogy mi történik, ha egy bűnöző rendőrkutyával találja magát szemben. Világossá vált: nem éri meg ellenszegülni, hiszen az eb ártalmatlanná teheti az elkövetőt. A rendőrök bűnmegelőzési előadást is tartottak a diákoknak. Különféle kvízjátékok és más, interaktív feladatok vártak a tanulókra, és egy izgalmas nyomozás részleteibe is bepillantást nyerhettek.

Környezetszépítő napot tartottak Csesztregen

A helyi Falubarát Egyesület szervezésében tartottak környezetszépítő napot szombaton Csesztregen. A hulladékgyűjtés mellett húsvéti dekorációt is készítettek a résztvevők – tudósít a Zalai Hírlap. Tóth Szilárd, a Falubarát Egyesület vezetőségének tagja elmondta, hogy rendhagyó módon a korábban is rendszeresen megtartott tavaszi szemétszedési akciót kibővítették azzal, hogy a húsvéti ünnepre készülve díszeket készítettek, amelyeket a település több pontján helyeztek el. A falu belterületének tisztán tartását az önkormányzat megoldja, és az iskola is segít ebben, az egyesület a bevezető utak mentén végzi a takarítást. A húsvétváró szemétszedéshez közösségi készülődés is kapcsolódott hagyományteremtő szándékkal, hasonlóan az egyesület szervezésében megtartandó kemenceünnephez, a majálishoz vagy már lezajlott húshagyókeddi programhoz.

Szolgálatba állt a kistolmácsi falubusz

Szolgálatba állították Kistolmács új falubuszát, amelynek segítségével számos feladatot képes ellátni az önkormányzat. Birkás Zoltán polgármester elmondta: még tavaly nyújtottak be pályázatot a Magyar falu programba egy új falubusz beszerzésére, a korábbi jármű ugyanis kiöregedett, ráadásul a fogyasztása sem volt már ideális – írja a Zalai Hírlap. Hétfőn délelőtt Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is megtekintette az új falubuszt. Az elmúlt időszakban közel 40 településre került új falubusz a választókörzetébe – hangsúlyozta a képviselő, aki jelezte: a Magyar falu program folytatódik, így a kistelepülések további fejlesztéseket fogalmazhatnak és valósíthatnak meg.

Biztató játék után küzdhet a bennmaradásért a sörgyári női extraligás gárda

Három mérkőzésen öt pontot szerezve és biztató játékkal teljesítette a női asztalitenisz Extraliga alapszakaszának utolsó, őszről elhalasztott minitornáját a Kanizsa Sörgyár SE – írja a Zalai Hírlap. A budapesti ormai-csarnokban rendezték meg a 13-15. fordulók mérkőzéseit, ahol a dél-zalaiak végre szinte a legjobb összeállításukban léphettek asztalokhoz. Az eddigi eredményeken meglátszott, hogy Radmila Tominjak még nem tudott bemutatkozni az első osztályban, Ivana Vejnovic pedig csak egyszer állhatott a csapat rendelkezésére. Most mindketten ott voltak a kezdésnél, s mellettük az U21-es Muczárt Dorka kapott lehetőséget – miután a keretből ezúttal Orbán Flóra hiányzott. Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány–Kanizsa Sörgyár SE I 5:5