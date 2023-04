A programot a 175 éves Szent Rafael Megyei Kórház, a Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda, valamint a városi önkormányzat szervezte. Dr. Gasztonyi Beáta, a kórház főigazgatója érdeklődésünkre arról számolt be, hogy az évforduló kapcsán minden hónapban tartanak az egészség megőrzését segítő rendezvényt.

A programon 175 recepttel várták az érdeklődőket

Fotós: Arany Gábor

Ez alkalommal 175 percben különféle szűrésekkel – vércukorszint, vérnyomás, koleszterinszint, csontritkulás, testtömegindex – várták az érdeklődőket. Emellett táplálkozási tanácsokkal is szolgáltak, ennek részeként kilenc betegségcsoportra specializált receptekkel is. Ez utóbbiakból természetesen 175-féle között válogathattak az érdeklődők, akiket különlegességként megkínáltak Szent Rafael-kocka nevű süteménnyel is. Ebből három tepsivel, összesen 175 darab készült és egyenként 175 kalória energiát tartalmaztak.

Végvári Viktória, a dietetikai szolgálat vezetője tanácsokkal szolgált

Fotós: Arany Gábor

Gyógytornára is lehetőség nyílt, a 17,5 perces foglalkozáson a tartási rendellenességek okozta gerincproblémák enyhítésének fogásait lehetett megtanulni.

Kevésbé ismert, a diétákhoz használható gabonaféléket is bemutattak

Fotós: Arany Gábor

A lélek ellazítását szolgálta a pszichológus vezette relaxációs tréning, persze ez is tizenhét és fél percben. A főigazgató szólt arról is, hogy a 175 perc az egészségért nevű programot ősszel megismétlik.

Szteblák Veronika vércukorszintet mér Farkas Ottónénak

Fotós: Arany Gábor

A rendezvény kapcsán Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, az egészség megőrzésére a szükségesnél kevesebb idő jut, ezért nagy segítség, ha ilyen forgalmas helyen teszik elérhetővé ezeket a szűréseket, tanácsadásokat.