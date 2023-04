Mint elhangzott, az elmúlt években 10,5 milliárd forint értékű fejlesztés zajlott le a Göcseji Múzeumot érintően. Ezek következtében kinőtte a korábbi struktúráját, nagy szervezetté vált, ami új típusú irányítást és kommunikációs feladatokat is jelent. Ennek ellátására jön létre augusztustól a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága, élén a főigazgatóval, a poszt betöltésére pályázatot írnak ki. Balaicz Zoltán előrebocsátotta, reméli és támogatja is, amennyiben erre jelentkezik Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum jelenlegi igazgató-helyettese, akinek feladata lesz kinevezni a tagintézmények igazgatóit a Falumúzeum, a Mindszentyneum, a Göcseji Múzeum élére. Utóbbi irányításában továbbra is számítanak az intézmény jelenlegi vezetőjére, dr. Kostyál Lászlóra, akinek munkaköre az átalakítás miatt közös megegyezéssel megszűnik július 31-én. Kinevezését az új (régi) posztra elvárják a leendő főigazgatótól, tette hozzá.

A polgármester szólt arról is, hogy a testület döntése alapján díszpolgári címben részesül prof. dr. Palkovics László Széchenyi- és Gábor Dénes-díjas akadémikus, aki államtitkárként és miniszterként nagyon sokat tett a városért. Évente két Pro Urbe díj adható, az idei díjazottak: dr. Lepsényi Imre, a Pályaválasztási Tanácsadó Intézet egykori vezetője, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója, valamint a Griff Bábszínház, amelynek megalapítását 20 éve, 2003-ban határozták el a városi és a megyei önkormányzat akkori vezetői. A kitüntetéseket május 12-én a városnapi ünnepi közgyűlésen adják át.

Elhangzott, a nemzedékek kézfogása nevű programban adható támogatások összege emelkedett. Az újszülöttek után járó babacsomag értéke 30 ezer forintra nőtt már korábban. Most pedig döntöttek arról, hogy a kis nyugdíjjal rendelkezőknek évente egyszer adható Aranykor nevű juttatás 20 ezer forint legyen. Ekkora összeg illeti meg az első házasulandókat is. A jövőben ezek az értékek növekedhetnek a költségvetéstől függően, tette hozzá Balaicz Zoltán.

Módosították a költségvetést, a főösszeg 140,2 millió forinttal emelkedett, így elérte a 57,7 milliárd forintot.

Az andráshidai városrészben hamarosan elkezdődhet a két csoportban 16 gyermeket fogadó mini bölcsőde építése. Erre is tekintettel módosították az előírást, miszerint az eddigi 20 helyett 25 százalék lehet a 400 férőhelyet nyújtó városi intézményekben a nem zalaegerszegi kisgyermekek aránya.