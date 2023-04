Az elegáns, kulturális műsorral gazdagított fogadáson Manninger Jenő polgármester leszögezte: számos sportágban jeleskedtek tavaly is a keszthelyiek, például atlétikában, sportlövészetben, úszásban, lovaglásban, vívásban és sakkban, utánpótlásvonalon pedig kézilabdában és labdarúgásban is jegyzik a várost. Kiemelte: az önkormányzat, szűkös anyagi forrásai mellett is biztosítja a sportolás lehetőségét Keszthelyen, és dolgoznak a körülmények javításán, például a MATE-val közösen.

A városvezető elmondta, a Balaton-partra is számos sportpályát terveznek, s bár ez a nagyprojekt „most a válság és a háború miatt kicsit tolódik, de előbb-utóbb ott is új lehetőségek nyílnak”, akárcsak más helyszíneken. A fiatalokat már szolgálja a kerékpáros, illetve a kézilabdapálya, s továbbiak építését is tervezik.

Csótár András, az emberi erőforrások bizottságának elnöke arról is beszélt, a hagyományos sportgála szervezésében évről évre kiemelkedő szerepet vállal Nemes Klára önkormányzati képviselő. A politikus külön szólt dr. Iglódi Endréről, akit nemrégiben megválasztottak a Magyar Olimpiai Akadémia elnökének, Varga Judit igazságügyi minisztertől pedig átvehette a Magyar Arany Érdemkeresztet.

A politikus szerint a jelenlévőket összeköti, hogy „mindannyian elkötelezettek vagyunk a sport ügye és szeretett városunk, Keszthely iránt, sokszínűségünk ellenére pedig összetartozunk és egységet alkotunk.”

Csótár András hangsúlyozta: büszkeségre ad okot e nem egészen 20 ezres város sportélete, különösen annak tudatában, hogy a legtöbb egyesület jelentős szponzorációs háttér nélkül, a sport szeretetétől vezérelve, a tagok, versenyzők kitartó odaadásával tevékenykedik, évről évre.

„Ennek ellenére kiemelkedő eredményeket tudnak felmutatni, ami az egész város sikere, s ez erősíti az összetartozás érzését és növeli a lokálpatriotizmust”, szögezte le a bizottsági elnök, aki később Manninger Jenő polgármesterrel és Nagy Bálint közlekedési államtitkárral, országgyűlési képviselővel együtt átadta Keszthely sportdíjait.

A tucatnyi díj között Keszthely Város Sportjáért kitüntetést kapott Várhidi József teniszedző, a legjobb felnőtt férfi sportolónak Leskó Zsoltot választották, a nők mezőnyében pedig Major Veronika tavalyi teljesítményét ismerték el.