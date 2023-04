A megmérettetést a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikuma írta ki a hagyományteremtés szándékával. Ezt Németh Dezső igazgatóhelyettes, a kadétképzés felelőse árulta el érdeklődésünkre. Mint szavaiból kitűnt, az általános iskolák felső tagozatos diákjai számára rendezett meghívásos versennyel a pályaválasztást is segíteni kívánják. Egyben remélik, hogy a 2021-ben elkezdett kadétképzésük iránt is felkeltik a gyerekek érdeklődését. A gépjárműipari mechatronikai technikus, illetve a logisztikai ágazati szakképzésben jelenleg két évfolyamon negyvenöt kadétot oktatnak, felkészítve őket a honvédség elvárásaira is. Ennek szellemében határozták meg a verseny nyolc feladatát, tekintettel arra, hogy nyolc csapat vett részt a forgószínpadszerűen lebonyolított versenyben. A bevezetőben említett próbatételek mellett akadálypályát kellett teljesíteni, távirányítású járművet vezetni, és voltak feladatok a bűnmegelőzéshez, illetve az egészséges életmódhoz kapcsolódóan is.

Elsősegélyt nyújtanak a baki Göcsej Kapuja iskola diákjai

Fotós: Arany Gábor

Nos, az igazgatóhelyettesi várakozást igazolni látszott, hogy a tófeji Kincskereső Általános Iskolából érkezett, hetedikesekből verbuválódott csapat két tagja is a Ganzban képzeli el a továbbtanulását. Kísérő osztályfőnökük, Káli Eszter arról számolt be, hogy a 14 fős osztálya felét tudta elhozni a versenyre, ezért igyekeztek minél jobban a verseny kihívásainak megfelelve összeállítani a csapatot. Elszántságban nem volt hiány, ezt bizonyította Tóth Nimród, aki begipszelt lábbal, mankóval érkezett. Mint mondta, pár hónapja döntötte el, hogy a rendészeti pályát választja, mert érdekesnek tartja. Ezért lábtörése dacára nem akarta kihagyni a versenyt, amit a jövendő iskolája hirdetett meg. Szintén rendőrként képzeli el felnőtt életét Kámán Fruzsina, aki egy éve jutott erre az elhatározásra, ebben része volt annak is, hogy édesapja legjobb barátja rendőr.

Airsoft céllövészeten az Öveges-iskola csapata

Fotós: Arany Gábor

A versenyen első helyet elért egerszegi Öveges-iskola csapata vihette haza a vándorkupát, és jutalmul ellátogathatnak a Zobori Élményparkba. A második helyen végzett Dózsa-iskola diákjai bluetooth-os fejhallgatókkal gazdagodtak, míg a harmadik helyet megszerzett zalalövői iskola csapata a megyeszékhelyen tavaly megnyílt alsóerdei élményparkba nyert belépőt. A negyedik helyezett rezi iskola csapata pedig a ZalaZone járműipari tesztpályán tehet látogatást.