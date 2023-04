A megújuló energiaforrások felhasználását a napelempark teszi lehetővé, melynek révén lassan már több energiát termel a nagypáli rendszer, mint amennyit felhasznál. Áder János a megtermelt energia eltárolhatóságról érdeklődött a faluház melletti energiapiramisnál, a válaszból kiderült, a legújabb megoldásokat németországi minták alapján tervezik alkalmazni, ebben a hidrogénné alakítás utáni tárolás és visszafordítás is szerepel. A legfrissebb tudományos eredmények beépítése mellett a témakörben szakdolgozatokat író, így Nagypáliban megforduló kutató egyetemistákról és a nemzetközi konferenciákat indukáló érdeklődésről is hallott a magas rangú vendég.

Fotó: Pezzetta Umberto

A volt köztársasági elnök házigazdái társaságában – Farkas Zoltán alpolgármester is részt vett a kalauzolásban – felkereste a mára már Nagypáli védjegyévé vált Ground és szabadidőparkot, ahová a közeli városokból is érkeznek gyerekcsoportok a természetes anyagokból készült fejlesztőjátékok kipróbálásáért. Végül a Megújuló Energiák Innovációs Ökocentrumában kisfilmen is megtekinthette a községben 25 éve töretlenül zajló, a XXI. század kihívásaira reagáló fejlesztéseket.