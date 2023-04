Mint elhangzott, az elkövetési hely szerint regisztrált bűncselekmények száma csökkent, a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma nőtt Zalában 2022-ben. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2021. évi 1626-ról 1852-re nőtt. 2022-ben 3 emberölés történt. A testi sértések száma, ezen belül a súlyos testi sértéseké is növekedett. Halált okozó testi sértés is történt 2022-ben, 2 alkalommal. A kiskorú veszélyeztetése miatt indított eljárások száma csökkent, az embercsempészéssel összefüggő bűncselekményeké nőtt. A lopások száma a 2021-es 761-hez képest 862-re nőtt. Személygépkocsi-lopás nem történt, a gépjárműfeltörések száma 8-ról 14-re emelkedett. A lakásbetörések számában jelentős volt az emelkedés: 2021-ben 62, 2022-ben 93 esetet regisztráltak. A rablások száma 7-ről 8-ra nőtt. A kifosztás és a zsarolás esetszáma alacsony volt. Mind a halálos, mind a súlyos, mind a könnyű sérüléssel járó közúti balesetek száma emelkedett, az ittasan balesetet okozók száma viszont 10,4%-ról 8,6%-ra csökkent. A körzeti megbízottak tevékenységével a településvezetők és az állampolgárok is elégedettek voltak – hangzott el egyebek közt a közbiztonságról szóló beszámolóban.

Második napirendi pontként a közgyűlés 9 fő törvényszéki, valamint 4 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököt választott. A testület elfogadta továbbá a Zala Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022-es belső ellenőrzési jelentését, a zárszámadási rendeletet, valamint a költségvetést is, utóbbit 825 millió 185 ezer forintos főösszeggel. Az önkormányzatnak december 31-én nem volt adósságállománya. A többletbevételek között rögzítették az önkormányzat által szervezett falu- és tanyagondnoki képzésre jelentkezők végleges számából adódó 2 millió 120 ezer forintot. A közgyűlés a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját is tárgyalta.